Thanh Thủy và dàn mỹ nhân làm phù dâu

Người đẹp Đỗ Thị Hà 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Ngoài ra, cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.

Chồng của Đỗ Thị Hà tên đầy đủ Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, quê Quảng Trị, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - một doanh nghiệp xây dựng nổi tiếng. Cả hai quen nhau kín tiếng trong nhiều năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.