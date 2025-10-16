Thanh Thủy và dàn mỹ nhân làm phù dâu

Sáng 16/10, khi chú rể Viết Vương và dàn phù rể bê tráp tới xin dâu, Thanh Thủy cùng dàn mỹ nhân nhận sính lễ và đón tiếp gia đình nhà trai.
Thanh Thủy nói dù bận rộn, cô sắp xếp công việc để dự ngày vui của người bạn. Năm 2022, Đỗ Thị Hà là người trao lại vương miện cho Thanh Thủy khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
Á hậu Ngọc Thảo trang điểm tự nhiên, búi tóc cao. Cô quen thân Đỗ Thị Hà khi cùng thi Hoa hậu Việt Nam 2020.
Hoa hậu Kiều Duy bận rộn chuẩn bị cho Miss International 2025 nhưng vẫn sắp xếp bay từ TP HCM ra Hậu Lộc, Thanh Hóa để chung vui với Đỗ Thị Hà.
Dàn phù dâu tạo dáng tại sự kiện. Video: Dũng Nguyễn
Á hậu Minh Thư và Đỗ Thị Hà từng chung công ty quản lý. Đầu năm, Đỗ Thị Hà tách hoạt động riêng do có nhiều dự định cá nhân.
Toàn cảnh lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Người đẹp Đỗ Thị Hà 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Ngoài ra, cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.
Chồng của Đỗ Thị Hà tên đầy đủ Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, quê Quảng Trị, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - một doanh nghiệp xây dựng nổi tiếng. Cả hai quen nhau kín tiếng trong nhiều năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.
Tân Cao
Ảnh, video: Linh Lê Chí