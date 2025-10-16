Hoa hậu Đỗ Thị Hà khóc ở lễ ăn hỏi

Đỗ Hà sánh đôi chồng trong lễ ăn hỏi

8h, gia đình chú rể có mặt tại nhà Đỗ Thị Hà để chuẩn bị làm lễ. Người thân của hoa hậu cho biết họ từ Quảng Trị ra Thanh Hóa trước đó một ngày, lưu trú tại khách sạn gần đó, chờ đến giờ gặp mặt.

Doanh nhân Viết Vương dẫn đầu đoàn mang theo chín tráp sính lễ gồm cau trầu, rượu, bánh, trái cây tới xin dâu.