Hoa hậu Đỗ Thị Hà khóc ở lễ ăn hỏi

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khóc vì hạnh phúc ở ngày vui. Chồng của hoa hậu quê Quảng Trị, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.
8h, gia đình chú rể có mặt tại nhà Đỗ Thị Hà để chuẩn bị làm lễ. Người thân của hoa hậu cho biết họ từ Quảng Trị ra Thanh Hóa trước đó một ngày, lưu trú tại khách sạn gần đó, chờ đến giờ gặp mặt.
Doanh nhân Viết Vương dẫn đầu đoàn mang theo chín tráp sính lễ gồm cau trầu, rượu, bánh, trái cây tới xin dâu.
Họ thực hiện các nghi lễ theo phong cách truyền thống. Người thân dặn dò cô dâu, chú rể sống phải yêu thương nhau, nhường nhịn nhau.
Vợ chồng Đỗ Thị Hà hứa học cách vun vén, xây dựng tổ ấm nhỏ. Sau lễ ăn hỏi, đám cưới của họ sẽ diễn ra vào ngày 22/10 tại quê nhà của chú rể.
Đỗ Thị Hà và chồng diện áo dài đồng điệu.
Hoa hậu Kiều Duy (thứ hai từ trái sang) làm phù dâu, nhận sính lễ, đón tiếp nhà trai.
Trước đó, Đỗ Thị Hà cho biết thức dậy từ sáng sớm để trang điểm, làm tóc. Cô diện áo dài lụa, họa tiết chim hạc do nhà thiết kế Dũng Nguyễn thực hiện.
Đỗ Thị Hà bên bố trước khi nhà trai đến làm lễ ăn hỏi.
Cô chỉnh sửa trang phục cho bố trước khi nhà trai tới. Hoa hậu cho biết luôn khắc ghi lời dạy của bố mẹ rằng phải sống tử tế, trách nhiệm.
Đỗ Thị Hà bên bố mẹ, anh chị em và các cháu.
Người đẹp Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.
Tân Cao
Ảnh: Linh Chí Lê, Êkíp nhân vật cung cấp