Thanh Thúy: 'Chúng tôi rất thích trận thua Ba Lan'

Thái LanXem giải vô địch thế giới là cơ hội học hỏi, chủ công Trần Thị Thanh Thúy hài lòng với những gì Việt Nam làm được ở trận ra quân thua ngược ứng viên vô địch Ba Lan tối 23/8.

Trước trận đấu tại nhà thi đấu Phuket, Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Ba Lan - đội tuyển giành HC đồng ở ba giải gần nhất và sở hữu hai chủ công hàng đầu thế giới là Klaudia Alagierska và Martyna Lukasik đều cao trên dưới 2 m.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không hề nao núng, ăn điểm ngay ở pha phát bóng đầu tiên, thi đấu giằng co rồi bất ngờ thắng set một với tỷ số 25-23. Dù sau đó, chênh lệch đẳng cấp khiến Việt Nam thất bại 1-3, thầy trò ông Kiệt vẫn cảm thấy hài lòng.

"Chúng tôi rất vui khi thi đấu tốt trước một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới", đội trưởng Thanh Thúy chia sẻ sau trận đấu ở Phukhet. "Đội tuyển đã đoàn kết cao, và rất thích trận đấu này. Chúng tôi đến giải vô địch thế giới để học hỏi thêm kinh nghiệm thi đấu với những đội mạnh hơn và tích lũy thêm kinh nghiệm ở cấp độ này".

Các cầu thủ Việt Nam vui mừng khi thắng Ba Lan set một, ở trận mở màn bảng G giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 tại Phuket, tối 23/8. Ảnh: FIVB

Trận này, các pha đập bóng mạnh trên lưới của Thanh Thúy thường xuyên bị các tay chắn cao lớn bên phía Ba Lan hóa giải. Do đó, chủ công người Long An chỉ ghi sáu điểm. Ngược lại, Vi Thị Như Quỳnh tỏa sáng với 20 điểm. Xếp sau là Bích Thủy (9 điểm) và Kiều Trinh (8 điểm).

"Đây là trận đấu không dễ dàng. Nhưng thắng được set một là điều tích cực", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho hay. "Ba Lan sở hữu nhiều cầu thủ mạnh về chuyên môn nên giành chiến thắng xứng đáng. Điều quan trọng là Việt Nam đã rút ra được những kinh nghiệm đáng quý và thi đấu với tinh thần cao nhất".

Thua trận nhưng Việt Nam chỉ bị trừ 0,01 điểm trên bảng thứ tự thế giới, do có một set thắng trước số 3 thế giới. Đội tuyển vì thế vẫn giữ nguyên vị trí 22.

Sau trận đội trưởng Ba Lan, Magdalena Stysiak cho rằng những trận ra quân luôn khó khăn và phức tạp, đồng thời dành nhiều lời khen các đồng nghiệp Việt Nam. "Chúng tôi rất tôn trọng Việt Nam, và thực tế họ đã chơi rất tốt", cô nói. "Chúng tôi thật sự đã chơi tệ trong set đầu tiên. Thật may là sau đó chúng tôi đã trở lại và chơi thứ bóng chuyền tốt nhất của mình. Qua trận này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ set đầu tiên cho những trận đấu quan trọng sắp tới".

Vi Thị Như Quỳnh (16) trong pha đập bóng trước hàng chắn Ba Lan ở trận mở màn bảng G giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 tại Phuket, tối 23/8. Ảnh: FIVB

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan, gồm 32 đội tuyển mạnh nhất đến từ 5 châu lục, chia thành 8 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định hai đội nhất - nhì mỗi bảng vào vòng 16 đội.

Đây là lần đầu Việt Nam được góp mặt. Đội tuyển đứng thứ tư giải châu Á 2023 và được đôn lên nhận suất tham dự do Thái Lan làm chủ nhà của giải VĐTG năm nay.

Ngày 25/8, thầy trò ông Kiệt đánh trận thứ hai gặp Đức - hiện xếp thứ 11 thế giới.

Đức Đồng