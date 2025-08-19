Bích Tuyền rút lui vì các yêu cầu của Liên đoàn bóng chuyền thế giới

Hà NộiChủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền xác nhận việc rút khỏi đội tuyển Việt Nam do lo ngại các yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB liên quan đến điều kiện thi đấu của VĐV.

Theo chia sẻ trên trang cá nhân của đối chuyền quê Vĩnh Long tối nay, quyết định rút lui trước ngày đội tuyển lên đường dự giải vô địch thế giới 2025 đã được cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ Ban huấn luyện cũng như Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV).

Cô tin các đồng đội sẽ thi đấu hết mình và đạt được thành công ở giải đấu trên đất Thái Lan, đồng thời khẳng định bản thân sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho các giải đấu trong tương lai.

Bích Tuyền ăn mừng khi Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 để vô địch chặng hai giải bóng chuyền nữ SEA V-League 2025, tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, ngày 10/8. Ảnh:Hiếu Lương

Về lý do rút lui, Bích Tuyền cho biết không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ FIVB về điều kiện thi đấu của VĐV. "Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV", cô nhấn mạnh. "Tuyền tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng. Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui".

Bích Tuyền sinh năm 2000, cao 1,88 m, luôn nổi bật với lối chơi tấn công mạnh mẽ, đặc biệt là những cú đập cắm sân. Với khả năng bật đà tốt, cô thường xuyên ghi điểm bằng những pha tấn công tầm cao, khiến đối phương rất khó phòng thủ.

Sự xuất hiện của Tuyền góp phần làm thay đổi diện mạo và thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam khoảng hai năm qua. Gần nhất, hôm 10/8, cô cùng đồng đội đánh bại Thái Lan để vô địch chặng hai giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League. Theo Tuyền, đó là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật.

Sau trận đấu đó, cô từng xem việc tham dự World Cup là cơ hội để cọ xát và học hỏi chuẩn bị cho SEA Games 33. Tuy nhiên, với sự cố của đội U21 tại giải trẻ thế giới gần đây, VĐV 25 tuổi dường như đã cân nhắc rút lui để tránh các rủi ro.

Tại giải đấu ở Indonesia vừa kết thúc, Việt Nam bị FIVB xử thua bốn trận với kết luận "sử dụng cầu thủ không đủ tư cách", nhưng không nêu rõ sai phạm và danh tính. Hệ quả, từ vị trí thứ hai cùng suất vào vòng 1/8, đội tuyển bị đánh tụt xuống cuối bảng và chỉ được chơi ở nhóm phân hạng 17-24.

Do có khuôn mặt và vóc dáng như nam giới, Tuyền thường đón nhận những ánh mắt dò xét về giới tính, nhất là từ đối thủ Thái Lan hay Indonesia. Trong quá khứ Tuyền từng để tóc dài, nhưng gần đây quyết định theo đuổi phong cách cá tính, mạnh mẽ với kiểu tóc ngắn.

Trong một lần trả lời VnExpress, Tuyền cho biết đã gặp rất nhiều thăng trầm trong 10 năm theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp nhưng bản thân luôn cố gắng vượt qua.

Đức Đồng