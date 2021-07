Những lỗi viết tiếng Anh nhiều người mắc

Sẽ rất tai hại nếu bạn muốn nhấn mạnh điều gì đó rồi đưa nó vào dấu ngoặc kép, hoặc dùng dấu phẩy tùy tiện khiến nghĩa của câu thay đổi.

Nhấn mạnh bằng dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc kép dùng để trích dẫn lời nói một cách trực tiếp hoặc để dùng từ nào đó với ý nghĩa đặc biệt, trái ngược. Ví dụ, nếu bạn nói hoặc viết rằng ai đó "accidentally" (vô tình) lấy một thứ gì đó, bạn đang ám chỉ họ cố tình làm vậy.

Dấu ngoặc kép không dùng để nhấn mạnh một từ. Sẽ rất tai hại nếu bạn muốn nhấn mạnh điều gì đó rồi đưa nó vào dấu ngoặc kép. Chẳng hạn "My boss is very "kind" (Sếp tôi rất "tốt bụng"). Lúc này, mọi người sẽ hiểu từ tốt bụng theo nghĩa tiêu cực chứ không hiểu điều đặc biệt của sếp bạn. Để nhấn mạnh một từ, bạn có nhiều cách khác: Gạch chân, viết bằng chữ in hoa, in nghiêng hoặc đậm.

Viết sai sở hữu cách với danh từ số nhiều

"The cat’s toy mouse" là con chuột đồ chơi của con mèo. Lúc này, mèo mới chỉ một con, mang số ít. Vậy nếu "cats" số nhiều, cách viết này có đúng hay không? Với danh từ kết thúc bằng "-s", bạn chỉ cần thêm dấu nháy đơn sau "s". Ví dụ: "your friends’ kites" (những con diều của bạn bè bạn).

Tuy nhiên, quy tắc này không áp dụng với danh từ riêng chỉ tên người. Chẳng hạn, "Chris’s broken kite" (Con diều bị hỏng của Chris).

Ngoài ra, "It’s" và "That’s" cũng được dùng với nháy đơn nhưng chúng viết tắt cho động từ to be "is", không phải dạng sở hữu cách.

Ảnh: Shutterstock

Dùng quá nhiều dấu phẩy

Trong tiếng Anh, dấu phẩy ngoài chức năng ngắt nghỉ câu thì còn là căn cứ giúp bạn xác định đó là câu phức hay câu ghép. Do đó, đừng bao giờ viết theo cách như này: "Oh my gosh, I can’t believe he asked me out, this is the best day ever, I’ve been dreaming about this, I have no idea what to wear!" (Ôi trời ơi, tôi không thể tin được là anh ấy đã rủ tôi đi chơi, đây là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nơi, tôi đã mơ về điều này, tôi không biết phải mặc gì!).

Từ câu này, bạn có thể ngắt ra được rất nhiều câu nhỏ mà không khiến nội dung, sắc thái biểu đạt bị thay đổi.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dùng dấu phẩy bừa bãi sẽ khiến ý nghĩa cả câu thay đổi. Chẳng hạn "Stop the train" (Dừng con tàu lại) sẽ biến thành "Stop, the train" (Tàu, hãy dừng lại). Bạn cần cân nhắc và nắm chắc ngữ pháp trước khi dùng dấu phẩy trong đoạn văn của mình.

Quên dấu gạch ngang

Dấu gạch ngang làm nhiệm vụ kết nối, giải thích cho phần cạnh nó. Chẳng hạn, nếu không có dấu gạch ngang, "dog eating cat" ám chỉ con chó ăn thịt mèo, nhưng nếu "dog eating-cat" lại là một con mèo ăn thịt chó. Với cách viết thứ hai, "dog-eating" được sử dụng như một tính từ, đứng trước danh từ "cat". Cách viết này được áp dụng rộng rãi, tương tự "twenty four-hour shifts"

Thanh Hằng (Theo FluentU)