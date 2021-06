Thanh khoản bất động sản nghỉ dưỡng giảm mạnh

Tháng 5, tiêu thụ nhà phố và shophouse biển lao dốc 84% so với tháng trước do dịch bệnh bùng phát.

DKRA Việt Nam vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản nghỉ dưỡng với thanh khoản nhà phố và shophouse biển sa sút do tác động của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Tháng 5, nhà phố và shophouse biển chỉ tiêu thụ được 81 căn trên tổng nguồn cung 193 căn chào bán ra thị trường, thanh khoản giảm 84% so với tháng 4/2021. Nguồn cung sụt giảm so với tháng trước và tập trung chủ yếu ở Phú Quốc, Khánh Hòa và Bình Thuận. Sức cầu chung toàn thị trường ở ngưỡng thấp trong suốt tháng đại dịch bùng phát trên diện rộng.

Tương tự, biệt thự biển cũng ghi nhận mãi lực thấp trong tháng 5. Rổ hàng phân khúc này có 116 căn chào bán mới nhưng chỉ tiêu thụ được 22 căn, tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt 19%. Nguồn cung mới của loại hình biệt thự biển khá hạn chế, tập trung chủ yếu ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận và Phú Quốc. Việc dịch bệnh tái bùng phát khiến nhiều chủ đầu tư thận trọng hơn, đa số tổ chức ráp căn online (bán trực tuyến). Nguyên nhân sức tiêu thụ thấp được lý giải là do giá bán loại tài sản này khá cao, khiến sức mua khiêm tốn.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng dọc theo đường Trần Phú, Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Vương Mạnh Cường.

Trong khi nhóm bất động sản nghỉ dưỡng liền thổ trầm lắng giữa đợt dịch mới, phân khúc căn hộ condotel lại có diễn biến trái chiều. Trong tháng 5/2021, thị trường condotel ghi nhận một dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 516 căn, gấp 2 lần so với tháng trước, tỷ lệ tiêu thụ đạt 89% (khoảng 461 căn), gấp 5,4 lần so với tháng 4/2021. Dữ liệu của đơn vị này cho hay thanh khoản căn hộ condotel trong tháng 5 cao nhất trong vòng 5 tháng qua dù đợt dịch mới diễn biến ngày càng phức tạp.

Lý giải diễn biến tăng tốc giữa mùa dịch của thị trường căn hộ condotel, DKRA cho rằng, do đây là tài sản giá vốn thấp hơn so với nhà phố, biệt thự và shophouse biển, cộng thêm dự án mới tập trung ở Bà Rịa – Vũng Tàu, thủ phủ du lịch ngắn ngày có cự ly gần với TP HCM nên sức mua nhỉnh hơn các phân khúc còn lại. Tuy nhiên, với sản lượng tiêu thụ 461 căn condotel trong tháng qua cho thấy quy mô thị trường này vẫn còn bị bó hẹp, khác xa với thời hoàng kim của condotel, thời mà tỉnh thành nào cũng có sản phẩm mới với thanh khoản cao.

Đơn vị này dự báo diễn biến bất động sản nghỉ dưỡng trong những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc rất lớn vào biến số Covid-19. Nếu kiểm soát dịch bệnh và chiến dịch tiêm chủng vaccine được thực hiện tốt có thể từng bước tạo đà phục hồi cho thị trường trong dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giới đầu tư có thể vẫn chịu áp lực tâm lý thận trọng hoặc chờ đợi thêm khi cân nhắc mua bất động sản nghỉ dưỡng.

