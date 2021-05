Bất động sản nghỉ dưỡng hụt đà hồi phục

Các điểm đến giảm 40% khách, đơn hủy phòng vọt lên 50-80% khi những ca lây nhiễm được công bố trong đợt dịch lần này.

Báo cáo vừa công bố của Savills Việt Nam cho thấy, các địa điểm du lịch cần tiếp cận bằng đường hàng không như Đà Nẵng, Nha Trang ghi nhận nhiều yêu cầu hủy phòng ngay trước dịp lễ khi xuất hiện các ca lây nhiễm đầu tiên.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Đà Nẵng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và ngày 1/5, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 74.000 lượt, giảm 42% so với dự kiến trước lễ. Các sự kiện, lễ hội lớn tại Đà Nẵng cũng bị dừng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch tại Đà Nẵng trong dịp lễ cũng chỉ đạt 40.000 lượt, giảm 30% so với ước tính trước lễ.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương nhận xét, đợt Covid-19 lần thứ tư lại một lần nữa gây tác động nặng nề cho ngành dịch vụ lưu trú, một số khách sạn thậm chí phải tạm ngưng phục vụ một số tiện ích. Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng đều nhận được nhiều yêu cầu hủy phòng hoặc thay đổi ngày lưu trú.

Hàng quán đóng cửa, du khách thưa thớt trên đường Trần Phú, Hội An. Ảnh: Anh Tú.

Thêm vào đó, hoạt động MICE và kinh doanh sự kiện của các khách sạn tại khu vực TP HCM và Hà Nội cũng bị ảnh hưởng, khi các hội nghị buộc phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ theo yêu cầu của cơ quan địa phương. Một số doanh nghiệp cũng khuyến cáo hạn chế nhân viên tham gia các hoạt động tập trung đông người.

"Đợt dịch này giáng đòn nặng vào các khách sạn khi vốn dĩ tháng 4-5 là mùa cao điểm cho các hoạt động hội nghị và hầu hết khách sạn đều rất kỳ vọng vào mảng này để phần nào bù đắp doanh thu phòng", ông Mauro Gasparotti cho hay.

Hoạt động kinh doanh của các resort cũng chịu chung tác động khi ghi nhận hơn 50%, một số resort thậm chí lên đến gần 80% số lượng đặt phòng hiện tại đã được yêu cầu hủy, chủ yếu đến từ nhóm khách đoàn và khách doanh nghiệp. Một số khách sạn thậm chí đã quyết định đóng cửa tạm thời cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định. Trong lần bùng phát dịch lần này, vài khách sạn đã đưa ra thông báo khách lưu trú cần xuất trình giấy xác nhận âm tính với Covid-19 để có thể sử dụng dịch vụ. Đây là điều chưa có tiền lệ trước đó nhằm đảm bảo yếu tố an toàn cũng như giảm thiểu rủi ro bị phong tỏa, cách ly.

Mức độ tác động của làn sóng thứ tư lên hoạt động du lịch của các địa phương cũng khác nhau. Những địa phương vốn chủ yếu tiếp cận qua đường hàng không sẽ chịu tác động tức thì khi mọi người có xu hướng hạn chế di chuyển bằng máy bay. Các địa điểm có thể tiếp cận thuận lợi chỉ sau vài giờ lái xe như Hồ Tràm, Đà Lạt được kỳ vọng sẽ chịu tác động ít hơn.

Theo Google Destination Insights, ngay khi những ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được xác nhận, nhu cầu tìm kiếm khách sạn tại khu vực Đà Nẵng theo ghi nhận vào ngày đầu tháng Năm đã giảm gần 50% so với ngày 26/4. Nhu cầu tìm kiếm chuyến bay cũng ghi nhận mức độ sụt giảm tương ứng.

Savills cho biết, trước khi có thông tin về làn sóng thứ tư, nhiều resort gần như không còn phòng trống trong dịp lễ, thậm chí giá phòng tại một số resort trong giai đoạn này còn cao hơn cùng thời điểm năm 2019 (thời điểm trước khi diễn ra dịch Covid-19). Tuy nhiên sự tái bùng phát dịch lần thứ tư ngay khi khởi động mùa cao điểm du lịch hè đã giáng đòn mạnh vào ngành nghỉ dưỡng vốn đã gặp nhiều khó khăn suốt năm 2020, khiến đà hồi phục của thị trường trong mùa cao điểm du lịch cuối tháng 4 đầu tháng 5 đã bị chặn đứng.

"Lúc này chỉ còn trông đợi vào những nỗ lực của Chính phủ trong việc khoanh vùng và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh để kích hoạt lại ngành kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng trong mùa cao điểm tới", ông Mauro Gasparotti nhận định.

