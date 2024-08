Thanh Hóa làm cầu vượt đường sắt gần 650 tỷ đồng

Cầu vượt đường sắt Bắc Nam dài khoảng 800 m sẽ kết nối đại lộ Đông Tây, giảm ùn tắc giao thông cho các nút giao cửa ngõ phía Tây vào TP Thanh Hóa.

UBND thành phố Thanh Hóa đang kiểm kê, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cầu vượt đường sắt Bắc Nam và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đại lộ Đông Tây. Công trình có tổng mức đầu tư gần 650 tỷ đồng từ vốn ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác, do UBND TP Thanh Hóa là chủ đầu tư.

Cầu vượt đường sắt Bắc Nam trên đại lộ Đông Tây có thiết kế kiểu dây văng, tạo điểm nhấn cảnh quan kiến trúc đô thị. Ảnh: Lam Sơn

Theo thiết kế, cầu vượt đường sắt Bắc Nam đặt tại phường Phú Sơn, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, thiết kế kiểu dây văng. Mặt cầu có bề rộng 25 m, bao gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn hỗn hợp.

Theo ngành giao thông, nút giao giữa đường Trịnh Kiểm và tuyến đại lộ Đông Tây, đường Nguyễn Trãi thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm do gần ga Thanh Hóa, có lưu lượng giao thông lớn. Do đó, cầu vượt đường sắt sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, đồng bộ tuyến đại lộ Đông Tây theo quy hoạch và kết nối các giao lộ cửa ngõ phía Tây TP Thanh Hóa. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2025.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đánh giá công trình cầu vượt đường sắt Bắc Nam cùng với dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống (tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng), dự án mở rộng đại lộ Nam Sông Mã (3.000 tỷ đồng)... là những dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt với thành phố nên đang được gấp rút triển khai.

Phối cảnh tuyến đường khi hoàn thiện. Ảnh: Lam Sơn

Địa bàn TP Thanh Hóa hiện có ba cầu vượt đường sắt lớn gồm cầu vượt Phú Sơn, cầu vượt vành đai phía Tây và cầu vượt đường tránh quốc lộ 1 ở phường Tào Xuyên.

Lê Hoàng