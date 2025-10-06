Thanh Hóa có 4 tân giám đốc sở, ngành

Sở Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn vừa có lãnh đạo mới sau đợt điều động hoặc người tiền nhiệm vướng lao lý.

Sáng 6/10, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Trọng Trang cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã ký 4 quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành nêu trên. Các quyết định đã có hiệu lực.

Cụ thể, ông Lê Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy, được điều động giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thay ông Phạm Nguyên Hồng được phân công công tác khác.

Ông Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng, thay ông Trịnh Huy Triều. Ông Triều được điều động giữ chức Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, thay ông Nguyễn Tiến Hiệu.

Ông Nguyễn Tiến Hiệu được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương, thay ông Trần Anh Chung. Cựu giám đốc Sở Công Thương Trần Anh Chung trước đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Xây dựng được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng

Hơn hai tháng qua, Thanh Hóa liên tục biến động nhân sự khi nhiều lãnh đạo bị bắt, nghỉ hưu sớm hoặc được Trung ương điều động để kiện toàn bộ máy.

Cuối tháng 8, Công an Thanh Hóa khởi tố đại gia Cao Tiến Đoan (thường gọi "bầu Đoan") - Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa - về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọngvàVi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Nửa tháng sau, ngày 12/9, trong 8 người đầu tiên bị khởi tố khi "mở rộng điều tra" vụ án này có ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Lê Mai Khanh, cựu Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Tào Minh Hạnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa và một thẩm phán.

Liên tiếp những ngày sau, công an Thanh Hóa bắt ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Trần Văn Thức, 56 tuổi, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cựu đại biểu Quốc hội. Sai phạm cụ thể của các ông này chưa công bố, song tội danh lần lượt là Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Giả mạo trong công tác.

Đầu tháng 9, khi Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn được cho nghỉ hưu trước tuổi và Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Thi bị bắt, Tỉnh ủy giao Phó chủ tịch Mai Xuân Liêm tạm thời điều hành công việc. Cùng thời điểm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lại Thế Nguyên cũng nghỉ hưu sớm, việc điều hành HĐND giao cho Phó chủ tịch Thường trực Lê Tiến Lam.

Trước tình trạng nhân sự cấp cao khuyết thiếu, ngày 17/9, Bộ Chính trị và Ban Bí thư điều động Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy; HĐND tỉnh sau đó bầu ông Hoài Anh làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

