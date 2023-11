Thanh Hằng đội nón ba tầm, làm vedette

Ngoài những thiết kế đẹp mắt, show còn gây ấn tượng về phần âm nhạc. Các người mẫu catwalk trên nền nhạc sống do nghệ sĩ piano Phó An My và nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc thể hiện. Giữa buổi trình diễn, Hồng Nhung cất tiếng hát Về lại phố xưa (Phú Quang sáng tác), khiến khán giả thích thú.