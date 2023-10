Thanh Hằng: 'Tôi không nghĩ có ngày được mặc váy cưới'

TP HCMSiêu mẫu Thanh Hằng có lúc nghẹn lời vì xúc động khi nói về hạnh phúc với nhạc trưởng Trần Nhật Minh, tại lễ cưới tối 22/10.

Chồng đàn, hát tặng Thanh Hằng trong lễ cưới Trần Nhật Minh đàn hát, dắt tay Thanh Hằng lên sảnh đường. Video: Việt Quốc

Đầu tiệc, chồng Thanh Hằng bất ngờ đệm piano, thể hiện ca khúc Mảnh ghép của hai giấc mơ. Bài hát do nhạc sĩ Việt Anh - đàn anh thân thiết của Trần Nhật Minh, viết tặng, ca từ gửi gắm ước mơ của người đàn ông muốn cùng người thương đi trọn cuộc đời: "Nàng hãy đến bên anh thật gần/ Tình yêu mới như đang thầm thì gọi tên ta/ Hãy đi cùng nhau nhé anh và em đến cuối cuộc đời/Những ánh sao như là hạnh phúc rạng ngời".

Trong phần chia sẻ trước hai bên gia đình, quan khách, Thanh Hằng có lúc nghẹn lại vì xúc động. "Tôi không nghĩ mình sẽ có ngày được mặc váy cưới như hôm nay. Tôi điều gì cũng có, cũng sở hữu rồi, chỉ có một nửa còn lại là bỏ ngỏ. Đêm tiệc hôm nay cảm xúc dâng trào, tôi cảm nhận mình vui một thì mọi người vui mười. Tôi trân quý cảm giác đó", cô nói. Người mẫu cảm ơn đàn anh - nhà thiết kế Công Trí - giúp cô thực hiện bộ váy cưới.

Thanh Hằng xúc động khi phát biểu trong lễ cưới Thanh Hằng xúc động khi phát biểu trong lễ cưới. Video: Đỉnh Yên

Tiếp lời vợ, Trần Nhật Minh cho biết dù từng nhiều lần đứng trên các sân khấu lớn, hôm nay vẫn rất run. "Lần đầu tiên tôi vừa đệm đàn vừa hát như thế này, và chắc là cũng không còn dịp nào khác nữa đâu. Xin mọi người luôn dành tình cảm trân quý như thế này cho vợ chồng chúng tôi", nhạc trưởng nói. Nhật Minh đùa rằng đã gia nhập hôi những người "rất thích nghe vợ nói".

Thanh Hằng bên chú rể - nhạc trưởng Trần Nhật Minh trong tiệc cưới. Ảnh: Đỉnh Yên

Tiệc cưới của Thanh Hằng tại một khách sạn sang trọng ở quận 1, diễn ra với không khí ấm cúng, trang trọng, khách mời gồm gia đình, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Phần cuối buổi tiệc, nhiều đồng nghiệp lên sân khấu hòa giọng chung vui cùng Thanh Hằng. Hồ Ngọc Hà, Hương Giang - hai huấn luyện viên trong The New Mentor - và bạn bè thể hiện ca khúc Cả một trời thương nhớ (sáng tác: Nguyễn Minh Cường). Võ Hạ Trâm cover I Will Always Love You - bản hit của Whitney Houston - tặng cô dâu, chú rể.

Chồng của Thanh Hằng 42 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ở Nga, hiện công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM. Thanh Hằng nhận lời cầu hôn hồi tháng 8. Cô cho biết muốn kết hôn vì Nhật Minh cho cô cảm giác bình yên. Người mẫu khen chồng bản lĩnh, can đảm khi cùng cô đối diện mọi tình huống trong cuộc sống và không bị lép vế trước cô.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà đến mừng ngày vui của bạn thân. Ảnh: Đỉnh Yên

Thanh Hằng quê Đà Nẵng, đoạt danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, sau đó vào nghề mẫu chuyên nghiệp. Cô từng nhiều năm làm host Vietnam's Next Top Model và huấn luyện viên The Face 2018. Ngoài làm mẫu, Thanh Hằng diễn trong Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế. Vai trong Nụ hôn thần chết mang tới cho cô giải Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất 2008 ở Mai Vàng.

Năm 2019, cô cùng Chi Pu đóng chính trong phim điện ảnh Chị chị em em. Năm 2021, cô ra mắt tiểu thuyết Mẹ chồng - chuyển thể từ kịch bản điện ảnh cùng tên năm 2017. Thanh Hằng cùng Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê tham gia chương trình truyền hình thực tế The New Mentor - phát sóng từ tháng 8 đến tháng 10.

Mai Nhật