Thanh Hằng catwalk trong rừng

Người đẹp sinh năm 1983 kết lại show "Rainbow in the Forest" trong chiếc áo trễ vai cùng chân váy highlow, tôn đôi chân dài 1,12 m. Đường catwalk hơi dốc, trơn và dễ trượt do phủ nhiều lá khô nhưng không làm khó siêu mẫu. Thanh Hằng sải bước dứt khoát, tự tin, biểu cảm cuốn hút. Người đẹp tận dụng gốc cây thông bên đường để tạo dáng, khiến khách mời vỗ tay tán thưởng.