Thần đồng điền kinh Thái Lan từ chối đổi quốc tịch

Bất chấp thông tin được các quốc gia Trung Đông mời chào với mức đãi ngộ lên tới hàng triệu baht mỗi tháng, Puripol Boonson khẳng định chưa từng có ý định đổi quốc tịch và chỉ muốn cống hiến cho Thái Lan.

Trong buổi họp báo giới thiệu Đại hội thể thao học sinh - sinh viên tỉnh Pathum Thani 2026 ngày 20/1, Trung tướng Khamronwit Thoopkrajang, Chủ tịch chính quyền tỉnh Pathum Thani, cho biết từng có HLV đội tuyển điền kinh quốc gia tới trao đổi và tiết lộ việc một quốc gia Trung Đông đưa ra đề nghị trị giá hàng triệu baht mỗi tháng (tương đương hàng chục nghìn USD) nhằm chiêu mộ Puripol thi đấu cho họ.

Puripol ăn mừng sau khi lập kỷ lục 100m nam trên đường chạy Suphachalasai, Bangkok tại SEA Games 33 chiều 11/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Chia sẻ về sự việc, Puripol cho biết anh hoàn toàn không hay biết về lời đề nghị này cho tới khi đọc thông tin từ báo chí qua lời kể của đàn anh. Dù bất ngờ, chân chạy sinh năm 2006 nhấn mạnh sẽ không thay đổi quyết định, bởi anh sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, đồng thời chỉ muốn đại diện cho quê hương trên đấu trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Puripol cũng để ngỏ khả năng thi đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài trong tương lai, đặc biệt là tại Mỹ, nếu có cơ hội phù hợp. Tuy nhiên, anh khẳng định đây chỉ là lựa chọn mang tính nghề nghiệp, không liên quan tới việc chuyển quốc tịch hay từ bỏ màu cờ sắc áo Thái Lan ở các giải đấu cấp đội tuyển.

"Tôi sinh ra ở Thái Lan nên chắc chắn muốn thi đấu cho Thái Lan. Nếu được các đội mua về thi đấu ở những giải lớn như Diamond League mà không cần đổi quốc tịch, tôi cũng có thể cân nhắc", tờ Sanook dẫn lời Puripol hôm 22/1.

Ở góc độ chuyên môn, việc chuyển quốc tịch cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Theo quy định của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics), trong trường hợp Puripol lựa chọn đổi quốc tịch thi đấu, anh sẽ bị cấm tham dự mọi giải đấu chính thức trong thời hạn ba năm. Điều này đồng nghĩa chân chạy người Thái Lan có nguy cơ lỡ hẹn với hàng loạt sự kiện quan trọng như Asian Games 2026, Giải điền kinh vô địch châu Á 2027, Đại hội thể thao đại học thế giới 2027, Giải điền kinh vô địch thế giới 2027 và Olympic 2028.

Puripol chạy 100m dưới 10s tại SEA Games 33 Puripol đạt 9 giây 94 trên đường chạy vòng loại 100m nam SEA Games 33.

Puripol vừa khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu làng điền kinh Thái Lan, khi giành bốn HC vàng tại Đại hội thể thao đại học Thái Lan lần thứ 51 - Inthanin Games, tổ chức tại Đại học Maejo (Chiang Mai), ở các nội dung 100 m nam, 200 m nam, tiếp sức hỗn hợp 4x100 m và tiếp sức 4x100 m nam.

Trước đó, chân chạy 20 tuổi gây tiếng vang tại SEA Games 33, khi giành ba HC vàng cá nhân và đồng đội, phá kỷ lục cả ba nội dung tham dự, trong đó có chiến tích trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây.

Puripol, sinh năm 2006, được đánh giá là một trong những chân chạy trẻ tiến bộ nhanh nhất châu Á, sở hữu tiềm năng lớn để trở thành gương mặt hàng đầu ở cự ly ngắn những năm tới.

Anh nổi lên từ SEA Games 2021 khi giành hat-trick HC vàng ở các nội dung 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Năm 2022, Puripol liên tục cải thiện thành tích cá nhân. Đặc biệt, việc đạt 20 giây 19 tại Almaty giúp anh lập kỷ lục U18 và U20 châu Á, trở thành VĐV trẻ có thông số tốt thứ ba thế giới, chỉ sau Erriyon Knighton và Usain Bolt thời tuổi teen.

Trở lại sau chấn thương năm 2023, Puripol nhanh chóng giành HC vàng tiếp sức 4x100m tại giải vô địch châu Á, đồng thời lập kỷ lục quốc gia và kỷ lục giải (38 giây 55). Tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu, anh đoạt HC bạc 100m với 10 giây 02.

Năm 2024 đánh dấu bước tiến lớn khi Puripol giành suất dự Olympic Paris ở cự ly 100m, đồng thời trở thành một trong hai VĐV cầm cờ cho đoàn Thái Lan. Tại Thế vận hội năm đó, anh vào bán kết và đạt 10 giây 14. Cuối năm, Puripol làm nên lịch sử khi trở thành VĐV Thái Lan đầu tiên giành huy chương tại giải U20 thế giới: HC bạc 100m (10 giây 22) và HC đồng tiếp sức 4x100m với kỷ lục U20 quốc gia (39 giây 39).

Hồng Duy (theo Sanook)