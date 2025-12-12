Điều gì giúp Puripol trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây?

Thái LanNhờ HLV người Mỹ Gentry Bradley giúp cải thiện khâu xuất phát và tăng tốc giữa quãng đường, Puripol Boonson thăng tiến ngoạn mục, trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây.

Ở vòng loại 100m nam SEA Games 33 trên sân Suphachalasai, Bangkok chiều 11/12, Puripol làm nên lịch sử khi đạt thành tích 9 giây 94 trong điều kiện sức gió 0,7 m/giây. Chân chạy 19 tuổi xô đổ kỷ lục SEA Games tồn tại từ năm 2009 (10 giây 17), và phá kỷ lục Thái Lan do chính anh lập tại ASIAD 2023 (10 giây 06).

Puripol chạy 100m dưới 10s tại SEA Games 33 Puripol đạt 9 giây 94 trên đường chạy vòng loại 100m nam.

Thành tích 9 giây 94 còn đưa Puripol vào nhóm chân chạy châu Á hiếm hoi chinh phục mốc 10 giây, bên cạnh các tên tuổi như Su Bingtian (Trung Quốc, 9 giây 83) và các VĐV Nhật Bản Ryota Yamagata (9 giây 95), Chani Brown Abdul Hakim (9 giây 97), Kiryu Yoshihide và Yuki Koike (đều 9 giây 98).

Khi biết bản thân vượt mốc 10 giây, Puripol "vui đến mức nói không nên lời". Anh thừa nhận sự tiến bộ lớn của bản thân đến từ việc Liên đoàn Điền kinh Thái Lan đưa HLV Mỹ, Gentry Bradley tới hỗ trợ trực tiếp.

"Chúng tôi tập cùng nhau 3-4 tháng", Puripol nói với tờ Khaosod. "HLV nghiêm khắc lắm, đôi khi tôi muốn bỏ cuộc, nhưng ông ấy luôn kéo tôi dậy. Những bài tập mới, cách khởi động mới, mọi thứ đều giúp tôi mạnh hơn".

Puripol thậm chí từng đạt 9 giây 44 trong buổi tập - dù chỉ là bấm giờ bằng tay và không chính thức. "HLV Bradley giúp tôi sửa phần xuất phát, 60 m đầu và tốc độ giữa quãng. Đây đều là các yếu tố quan trọng để chạy dưới 10 giây", anh cho biết.

Puripol Boonson mừng tấm HC vàng 100m SEA Games 33 cùng HLV Gentry Bradley. Ảnh: Khaosod

Ở chung kết tối cùng ngày, Puripol chạy chậm hơn, nhưng vẫn giành HC vàng với 10 giây. Đây là HC vàng thứ hai của VĐV Thái Lan, sau thành tích 10 giây 40 tại SEA Games 31 ở Hà Nội. Ở kỳ SEA Games gần nhất tại Campuchia, anh không thi đấu vì chấn thương, và HC vàng khi đó thuộc về đồng hương Soraoat Dabbang với 10 giây 37 giây.

Puripol cho biết anh chịu áp lực tâm lý ở chung kết nên chạy chậm hơn, nhưng mục tiêu lớn nhất vẫn là giành HC vàng và giữ phong độ ổn định. "Không nghĩ nhiều, không lo lắng. Tôi chỉ tập trung làm hết sức", anh nhấn mạnh.

Khi được hỏi muốn gửi lời đến ai, Puripol bật khóc, phải dừng phỏng vấn vài giây. Anh cảm ơn mẹ, gia đình và tất cả HLV từ khi còn học tiểu học đến khi vào đội tuyển quốc gia. Anh cũng chia sẻ đã đến cầu nguyện tại đền Ganesha ở Huai Khwang, Bangkok trước khi thi đấu, mong bản thân thi đấu hết khả năng "nhưng không hề xin bất kỳ điều gì".

Puripol thể hiện phong độ cao trước thềm SEA Games 33. Trong năm 2025, anh đoạt HC bạc 100m và HC bạc tiếp sức 4x100m tại giải vô địch châu Á ở Gumi; HC bạc 100m tại Đại hội Thể thao sinh viên Thế giới; và vào tới bán kết giải VĐTG ở Tokyo với thành tích 10 giây 17.

Chân chạy 19 tuổi thừa nhận 2025 là năm thi đấu đầy thử thách, phải liên tục đối mặt với áp lực khi tham dự giải VĐTG - nơi quy tụ nhiều đối thủ mạnh hơn. "Thực ra tôi cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé đang cố gắng làm tốt nhất có thể. Có lúc tôi lười, có lúc nản, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được", anh nói.

Sau khi giành HC vàng 100m, Puripol sẽ còn tranh tài ở hai nội dung khác là 200m ngày 13/12 và tiếp sức 4x100m ngày 15/12. "Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhất. Hy vọng mọi người tiếp tục cổ vũ", anh nói.

Puripol, sinh năm 2006, đang được đánh giá là một trong những chân chạy trẻ tiến bộ nhanh nhất châu Á, sở hữu tiềm năng lớn để trở thành gương mặt hàng đầu ở cự ly ngắn những năm tới.

Anh gây tiếng vang từ SEA Games 2021 tại Hà Nội khi giành hat-trick HC vàng ở các nội dung 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Năm 2022, Puripol liên tục cải thiện thành tích cá nhân. Đặc biệt, việc đạt 20 giây 19 tại Almaty giúp anh lập kỷ lục U18 và U20 châu Á, trở thành VĐV trẻ có thông số tốt thứ ba thế giới, chỉ sau Erriyon Knighton và Usain Bolt thời tuổi teen.

Trở lại sau chấn thương năm 2023, Puripol nhanh chóng giành HC vàng tiếp sức 4x100m tại giải vô địch châu Á, đồng thời lập kỷ lục quốc gia và kỷ lục giải (38 giây 55). Tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu, anh đoạt HC bạc 100m với 10 giây 02.

Puripol ăn mừng sau khi lập kỷ lục 100m nam trên đường chạy Suphachalasai, Bangkok chiều 11/12. Ảnh: Đức Đồng

Năm 2024 đánh dấu bước tiến lớn khi Puripol giành suất dự Olympic Paris ở cự ly 100m, đồng thời trở thành một trong hai VĐV cầm cờ cho đoàn Thái Lan. Tại Thế vận hội năm đó, anh vào bán kết và đạt 10 giây 14. Cuối năm, Puripol làm nên lịch sử khi trở thành VĐV Thái Lan đầu tiên giành huy chương tại giải U20 thế giới: HC bạc 100m (10 giây 22) và HC đồng tiếp sức 4x100m với kỷ lục U20 quốc gia (39 giây 39).

Hồng Duy (theo Khaosod)