Tham vọng phá kỷ lục của Kipchoge tại Sydney Marathon

AustraliaHuyền thoại 40 tuổi Eliud Kipchoge muốn tiếp tục tranh tài ở các giải marathon đỉnh cao, gồm việc phá kỷ lục tại Sydney Marathon 2025 ngày 31/8.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Olympics trước thềm giải đấu, Kipchoge tiết lộ vừa trở thành VĐV đại diện của Ủy ban Olympic Kenya, nhằm truyền cảm hứng và định hướng cho thế hệ trẻ.

"Tôi luôn tìm kiếm một vai trò cố vấn, nơi mình có thể trở thành tiếng nói cho thế hệ tiếp theo", runner 40 tuổi bày tỏ. "Đây là cơ hội lớn để tôi mở rộng ảnh hưởng vượt ra ngoài đường chạy, đến với các môn thể thao khác như bóng bầu dục, bóng đá, judo và quyền Anh".

Eliud Kipchoge về nhất lần thứ năm tại Berlin Marathon 2023. Ảnh: Kevin Morris

Sự chuyển hướng này là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của Kipchoge - người thi đấu chuyên nghiệp 22 năm, giành hai HC vàng Olympic và 11 lần vô địch các giải major, gồm bốn lần ở London (2015, 2016, 2018, 2019), bốn lần ở Berlin (2015, 2017, 2018, 2022, 2023), một lần ở Chicago (2014) và Tokyo (2021). Anh chia sẻ từng đối diện nhiều khó khăn khi còn trẻ và ước sớm có được sự dẫn dắt như cách bản thân đang làm với các lớp kế cận.

Tháng 11/2024, Sydney vượt qua hai ứng viên nặng ký khác là Cape Town Marathon (Nam Phi) và Chengdu Marathon (Trung Quốc) để trở thành thành viên thứ bảy trong hệ thống WMM, sau New York, Boston, Chicago, London, Tokyo và Berlin. Sự kiện tại Australia sẽ là giải đầu tiên thuộc WMM nằm ở Nam bán cầu.

Kipchoge đánh giá cao thách thức của đường chạy Sydney, nhưng tự tin sẽ thi đấu tốt. "Áp lực chiến thắng rất lớn. Nhưng áp lực lớn hơn là truyền cảm hứng để mọi người bước vào chạy bộ, và cho thấy thế giới thấy được ý nghĩa của sự bền bỉ trong marathon", anh nói. "Kỷ lục của giải hiện là 2 giờ 6 phút. Chúng ta có thể tạo nên một thành tích tốt để tôn vinh Sydney khi thành phố gia nhập hệ thống World Marathon Majors".

Kipchoge chia vui cùng người hâm mộ và gia đình tại Berlin Marathon 2022 ngày 25/9. Ảnh: NN Running Team

Sydney Marathon 2025 hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh đỉnh cao khi quy tụ nhiều chân chạy nam hàng đầu thế giới. Kipchoge đối mặt thách thức từ nhiều VĐV từng đạt thành tích dưới 2 giờ 4 phút.

Một trong số đó là Birhanu Legese - runner Ethiopia từng hai lần vô địch Tokyo Marathon. Anh có thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 2 giờ 2 phút 48 giây, nằm trong nhóm 9 người chạy nhanh nhất lịch sử marathon.

Những ứng viên khác là Vincent Ngetich - chân chạy Kenya mới 25 tuổi, từng gây chấn động với thành tích 2 giờ 3 phút 13 giây ngay lần ra mắt Berlin Marathon. Runner người Ethiopia, Dawit Wolde đang đạt phong độ cao khi vừa vô địch Xiamen Marathon 2025 với kỷ lục giải đồng thời là PB - 2 giờ 3 phút 48 giây.

Ngoài nhóm ngôi sao Kenya và Ethiopia, Sydney Marathon 2025 còn có sự xuất hiện của Yuki Kawauchi - biểu tượng marathon đường phố Nhật Bản. Với thành tích 2 giờ 7 phút 27 giây, Kawauchi được biết đến nhờ tinh thần thi đấu bền bỉ và đang theo đuổi giấc mơ hoàn thành cả bảy giải thuộc hệ thống WMM.

Theo World Marathon Majors, Sydney 2025 có tới 15 VĐV nam sở hữu thành tích ngang hoặc tốt hơn kỷ lục đường chạy, trong đó 9 người từng chạy dưới 2 giờ 5 phút, 16 người dưới 2 giờ 6 phút và 29 người dưới 2 giờ 10 phút. Đây được coi là dàn elite mạnh nhất từng tập hợp tại một giải marathon ở Australia.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)