Thẩm phán cảnh báo cựu cố vấn của Trump 'giữ miệng'

MỹThẩm phán liên bang khuyên Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, và các đồng phạm tránh phát ngôn công khai gây bất lợi cho quá trình xét xử.

Trong phiên điều trần qua Skype hôm 31/8, thẩm phán liên bang Mỹ Analisa Torres đã cảnh báo Steve Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và ba đồng phạm tránh đưa ra những phát ngôn có thể ảnh hưởng đến khả năng xét xử công bằng.

Phát biểu được thẩm phán Torres đưa ra sau khi Brian Kolfage, người sáng lập quỹ We Buil the Wall (Chúng ta xây tường), một trong 4 bị can trong vụ án lừa đảo, đăng trên Facebook rằng việc họ bị truy tố là "cuộc săn phù thủy". Tuy nhiên, thẩm phán không đưa ra lệnh cấm phát ngôn với Bannon và đồng phạm.

"Ông có hiểu không, ông Bannon?" Torres hỏi. "Vâng, tôi hiểu, thưa tòa", Bannon trả lời. Thẩm phán sau đó ấn định ngày xét xử Bannon và các đồng phạm vào ngày 24/5/2021.

Steve Bannon phát biểu trước báo chí sau khi rời tòa án liên bang ở Manhattan, New York, hôm 20/8. Ảnh: AFP

Bannon, Kofage cùng hai đồng phạm Andrew Badolato và Timothy Shea bị bắt hôm 20/8 và bị truy tố vì cáo buộc ăn cắp hàng trăm nghìn USD từ những người đã quyên góp cho quỹ xây đoạn tường tư nhân dọc biên giới miền nam nước Mỹ.

Công tố viên cáo buộc 4 nghi phạm đã rút tiền thông qua các công ty vỏ bọc và một tổ chức phi lợi nhuận. Kolfage, người sáng lập chiến dịch "Chúng ta xây tường", bị cáo buộc dùng tiền ăn cắp để mua du thuyền, sửa chữa nhà cửa, mua xe chơi golf, phẫu thuật thẩm mỹ và sắm các vật dụng cá nhân khác.

Kolfage, Badolato và Shea hôm 31/8 phủ nhận tội danh âm mưu lừa đảo và âm mưu rửa tiền. Bannon trước đó đã phủ nhận các tội danh này.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên đài phát thanh, Bannon gọi bản cáo trạng là "cuộc truy sát chính trị" và "hoàn toàn vô nghĩa". Luật sư của Badolato và Shea đều từ chối bình luận.

Trong những ngày sau khi bị khởi tố, Kolfage liên tục đăng bình luận trên Facebook. Một ngày sau khi bị bắt, ông viết: "Cuộc săn phù thủy đang diễn ra. Tôi sẽ không bị bắt nạt để trở thành một tù nhân chính trị bởi niềm tin của mình đâu", đồng thời cáo buộc các công tố viên của Quận Nam New York đã tham gia "cuộc tấn công toàn diện để đánh đổ những người trong chiến dịch tranh cử của Trump năm 2016".

Trong công văn gửi thẩm phán Torres, công tố viên cho hay đã làm việc với luật sư của Kolfage hôm 25/8, thông báo những bài đăng này có thể ảnh hưởng tới quyết định của bồi thẩm đoàn cũng như nhân chứng và nạn nhân. Tuy nhiên, sau buổi làm việc, Kolfage vẫn "tiếp tục đăng bài".

Trong phiên điều trần hôm 31/8, Harvey Steinberg, luật sư của Kolfage, cho hay Điều 1 của Hiến pháp Mỹ cho phép thân chủ ông có quyền tự do ngôn luận, cho rằng công tố viên giống "kẻ bắt nạt".

Công tố viên liên bang Mỹ Alison Moe cho rằng cơ quan công tố lo ngại những phát ngôn của Kolfage sẽ đe dọa nạn nhân, "khiến chính quyền e ngại sâu sắc", cô nói.

Hồng Hạnh (Theo Wall Street Journal)