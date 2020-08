Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, không nhận tội âm mưu lừa đảo, rửa tiền và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5 triệu USD.

Bannon, 66 tuổi, bị bắt sáng 20/8 và ra tòa chiều cùng ngày với cáo buộc lừa đảo hàng trăm nghìn nhà tài trợ trong chiến dịch gây quỹ cho bức tường biên giới Mỹ - Mexico. Các nhà điều tra chặn Bannon trên một du thuyền trị giá 35 triệu USD ngoài khơi bang Connecticut.

New York Times cho biết du thuyền thuộc sở hữu của Guo Wengui, ông trùm lưu vong người Trung Quốc.

Bannon không nhận tội âm mưu lừa đảo, rửa tiền trong phiên tòa đầu tiên tại Tòa án Liên bang Manhattan ở New York và thẩm phán liên bang đồng ý cho ông tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5 triệu USD cùng một số hạn chế đi lại. Phiên tòa diễn ra theo hình thức trực tuyến do Covid-19 và phiên xét xử thứ hai sẽ diễn ra ngày 31/8.

Steve Bannon rời tòa án liên bang ở thành phố New York hôm 20/8. Ảnh: AFP.

Kể từ tháng 12/2018, chiến dịch gây quỹ "Chúng ta xây tường" do Bannon và ba bị can khác lãnh đạo đã huy động được hơn 25 triệu USD để xây đoạn tường tư nhân dọc biên giới phía nam của Mỹ giáp với Mexico. Bốn bị can bị truy tố vì cáo buộc rút hàng trăm nghìn USD từ quỹ này.

Bốn bị can phải đối mặt với các cáo buộc, gồm một tội âm mưu lừa đảo và một tội âm mưu rửa tiền. Mỗi tội danh có mức án tù tối đa là 20 năm.

Bannon, một chuyên gia truyền thông và là giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump, được bổ nhiệm vào vị trí cố vấn cấp cao, chiến lược gia trưởng trong bộ máy chính quyền mới sau khi tỷ phú New York đắc cử năm 2016. Trump sa thải Bannon tháng 8/2019 sau khi ông đưa ra những quan điểm trái ngược với lập trường của Tổng thống về vấn đề Triều Tiên.

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng hôm 20/8, Trump nói rằng ông không biết bất cứ điều gì về các cáo buộc liên quan đến Bannon hay chiến dịch gây quỹ. "Tôi hoàn toàn không biết gì về dự án đó. Thật tệ, thật đáng buồn", Trump nói, thêm rằng từ lâu ông không còn liên lạc hay giao thiệp với Bannon.

Huyền Lê (Theo AFP, Hill)