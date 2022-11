Thai phụ bị cúm có ảnh hưởng em bé?

Xin hỏi bác sĩ, mẹ bầu bị cúm có ảnh hưởng đến thai nhi. Trường hợp không muốn uống thuốc, tôi cần chăm sóc bản thân thế nào để nhanh khỏi bệnh? (Mai Anh, 27 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Khoảng 40% phụ nữ mang thai có khả năng bị hắt hơi, sổ mũi do cúm. Tình trạng này có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào, nhưng thường chủ yếu là ba tháng đầu hoặc ba tháng cuối thai kỳ, gây khó chịu cho thai phụ.

Về bản chất, viêm mũi dị ứng hay sổ mũi, hắt hơi... khi mang thai có thể không ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi. Tuy nhiên, cúm là bệnh do virus gây ra, thường nghiêm trọng hơn nhiều so với cảm lạnh thông thường, gián tiếp gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé, nếu không được kiểm soát. Đặc biệt, khi người mẹ có dấu hiệu mất ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, nặng hơn viêm mũi mạn tính, viêm họng.

Sổ mũi, viêm mũi kéo dài có thể dẫn đến giảm cung cấp oxy ở phụ nữ mang thai khi ngủ, từ đó ảnh hưởng tới lượng oxy cung cấp cho thai nhi, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tiền sản giật và thai chậm phát triển. Động tác nhảy mũi liên tục sẽ kích thích cơn gò tử cung, nếu tần suất quá nhiều sẽ gây dọa sẩy thai hoặc sinh non.

Do đó, mẹ bầu nên chủ động phòng tránh bằng tiêm vaccine cúm trước khi mang thai. Trường hợp không may bị cúm, thai phụ nên xử lý nhanh các triệu chứng, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, uống nhiều nước để làm dịu cơn đau họng. Súc miệng bằng nước muối ấm nếu bạn bị đau họng hoặc ho.

Ăn nhiều thực phẩm vitamin C để tăng cường miễn dịch như cam, bưởi, kiwi, dứa, quả mâm xôi, cà chua, cải xoăn, bông cải xanh, rau bina và thực phẩm chứa nhiều kẽm như thịt đỏ nạc, ức gà không da, ngũ cốc, trứng, đậu xanh, rau bina, bông cải xanh, cải xoăn và hạt bí ngô.

Nếu ở trong nhà, bạn nên duy trì nhiệt độ phòng 25-28 độ C, tránh có gió lùa. Không nên để nhiệt độ phòng quá ấm, dễ khiến cơ thể sốc nhiệt khi ra ngoài trời lạnh. Có thể sử dụng điều hòa, lò sưởi, quạt sưởi. Tuyệt đối không dùng bếp than vì khí CO có thể gây độc, ngạt cho bé và người xung quanh.

Phụ nữ mang thai nên đề phòng nguồn lây bệnh, như hạn chế tiếp xúc người bị cảm cúm. Không nên đến những nơi đông người, tránh xa các khu vực bị ô nhiễm. Hạn chế ra ngoài khi mưa nắng thất thường. Khi đi ngủ, thai phụ không nằm thẳng luồng gió thổi vào mặt, đề phòng bị ngạt mũi.

Chỉ sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ. Bởi, nhiều loại thuốc trị cúm có thể dùng cho người bình thường, nhưng khi dùng cho bà bầu có thể dẫn đến sảy thai, dị tật, nhiễm độc thai nghén.

Trường hợp sốt cao kéo dài, mệt mỏi nhiều nên đến bệnh viện sớm để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Phan Chí Thành

Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương