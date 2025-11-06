Thái Hòa đóng vai người cha đơn thân

Thái Hòa đóng chính phim "Anh hùng", lấy cảm hứng từ câu chuyện một tài xế cứu bé gái rơi từ lầu cao ở Hà Nội năm 2021.

Dự án lấy cảm hứng từ sự kiện có thật vào năm 2021, khi tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh cứu một bé gái rơi từ tầng 12. Sau sự việc, các cơ quan ban ngành gửi thư khen ngợi và biểu dương hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm của anh. Câu chuyện của anh Mạnh còn được đăng trên trang tin quốc tế.

Tuy nhiên, trong phim, êkíp thay đổi cốt truyện. Nhân vật chính - do Thái Hòa đóng - là người cha đơn thân sa cơ lỡ vận. Anh dàn dựng hành động giả để gây ấn tượng với con gái, nhưng bất ngờ trở thành "người hùng quốc dân", sau đó đối mặt hậu quả khi bị phát hiện.

Thái Hòa (giữa) cùng diễn viên Võ Tấn Phát (trái) và Đoàn Thế Vinh trong buổi khai máy phim "Anh hùng" đầu tháng 11. Phim dự kiến ra rạp ngày 24/4/2026. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Anh hùng pha trộn thể loại chính kịch và hài, là dự án thứ hai Thái Hòa cộng tác đạo diễn Võ Thạch Thảo, sau phim truyền hình Cây táo nở hoa (2021). Năm nay, sau khi góp mặt ở hai dự án lớn Địa đạo (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) và Tử chiến trên không (Hàm Trần), tác phẩm mới là bước chuyển của Thái Hòa sang hình tượng đời thường, mang nét hài hước xen lẫn xúc động khi nhân vật tìm cách lấy lại tình cảm của con. Cuối tháng 10, anh cũng trở lại màn ảnh nhỏ với phim dài tập Cuộc chiến hạ lưu.

Khả năng biến hóa của Thái Hòa trong nhiều dạng vai khiến anh được nhiều khán giả chú ý. Sau hơn 30 năm theo nghiệp diễn xuất, anh nói may mắn vì chưa vơi nhiệt huyết với nghề. Khi chọn kịch bản, diễn viên không phân biệt phim chính thống, nghệ thuật hay thương mại, vì yêu cảm giác được sống cùng nhân vật.

Thái Hòa nói về vai diễn trong 'Tử chiến trên không' Thái Hòa nói về trải nghiệm đóng phim "Tử chiến trên không". Video: Nhà sản xuất cung cấp

Thái Hòa, 51 tuổi, sinh tại TP HCM, vào nghề từ những năm 1990. Những năm 2000, anh thành công trên sân khấu hài, như chương trình Gala Cười 2003. Anh tham gia nhiều phim ăn khách như Để Mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ. Năm 2020, diễn viên đóng Tiệc trăng máu của đạo diễn Quang Dũng - tác phẩm vào top năm doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời khi đó (175 tỷ đồng).

Năm 2023, anh đoạt hai danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc điện ảnh (Con Nhót mót chồng) lẫn truyền hình (Mẹ Rơm) tại giải Cánh Diều. Thái Hòa cũng giành Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023. Ngoài diễn xuất, anh là biên kịch, tác giả của hai dự án ăn khách - Người vợ ma và Quả tim máu.

Cát Tiên