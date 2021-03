Tài xế kể lại giây phút cứu bé gái rơi từ tầng 12

Hà NộiKhi trèo lên mái tôn của trạm điện để cứu cháu bé sắp rơi từ tầng 12, tài xế Mạnh trượt chân chới với, may mắn anh vẫn kịp nhoài người và đưa tay đón cháu bé.

Sáng 1/3, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi), người đã đỡ bé gái rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng chiều 28/2, lái xe tải từ nhà ở huyện Đông Anh vào nội thành làm việc như những ngày bình thường khác.

"Sáng nay tôi nhận chuyển đồ của một khách quen ở phố Nguyễn Khuyến, nên mặc dù từ sáng sớm rất nhiều người gọi điện, đến nhà để cảm ơn nhưng tôi vẫn xin phép đi làm", anh Mạnh nói và chia sẻ thêm "đang cố giữ thăng bằng vì quá nhiều cảm xúc ập đến".

Trang cá nhân của anh trên mạng xã hội bình thường chỉ một số người biết đến, qua một đêm đã nhận hàng chục nghìn bình luận, hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn qua điện thoại.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Gia Chính

Anh Mạnh kể lại, chiều qua 28/2, anh đang ngồi trong ôtô dưới sảnh chờ của một toà nhà cạnh chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng để chuẩn bị chuyển đồ cho gia chủ, thì nghe thấy tiếng kêu của trẻ nhỏ. Ban đầu đầu anh chỉ nghĩ là "em bé nào đó quấy nên bị bố mẹ mắng".

Khoảng một phút sau khi nghe tiếng bé kêu, anh thấy nhiều người khác hô hoán thất thanh nên bật cửa kính xuống hẳn để nhìn ra nhìn xung quanh. Khi vừa ngó lên tòa nhà đối diện, anh hoảng hồn vì "em bé đang đung đưa ở tầng 12, sắp rơi". Lúc đó, anh không kịp suy nghĩ, chỉ vội vàng mở cửa xe, chạy băng qua quãng đường khoảng 30 m, rồi trèo lên bức tường rào cao hơn 2 m bao quanh chung cư, hướng tới vị trí em bé có thể rơi xuống.

Vị trí anh Mạnh đỗ xe (bên trong vạch kẻ vàng), còn tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tường nằm bên cạnh. Ảnh: Gia Chính

"Tôi vượt qua tường, quan sát nhanh thấy cháu có thể rơi vào mái tôn của căn nhà để máy phát điện cạnh chung cư, nên tôi tìm cách trèo lên căn nhà này. Trèo lên được rồi lại không thể đứng trụ vững chắc vì mái nhà bị nghiêng", anh Mạnh nói và cho hay điều đáng tiếc nhất với anh khi nghĩ lại là không thể tìm được vị trí đứng thật vững chắc để đón cháu bé.

Căn nhà để máy phát điện cao khoảng 3 m. Lúc đứng trên mái tôn, anh Mạnh trượt chân chới với, cùng lúc cháu bé rơi tự do từ tầng 12A nên anh vội nhoài người, đưa tay đón cháu bé. May mắn bé gái rơi đúng tay của anh và hai người cùng ngã xuống mái tôn tạo thành một vết lõm.

Khi đỡ được cháu bé, anh Mạnh kể bé không khóc, mắt nhìn chằm chằm vào anh Mạnh, miệng có máu chảy ra. "Lúc đó tôi có cảm giác nhìn cháu giống con mình ở nhà quá, nhưng lúng túng chỉ biết nói chú xin, chú xin, có chú ở đây rồi", anh Mạnh kể lại. Khoảng thời gian từ khi anh Mạnh lao ra khỏi cabin xe đến lúc đỡ được cháu bé chỉ từ một đến hai phút. Bé gái sau đó được bảo vệ chung cư đến đưa đi cấp cứu.

Theo anh Mạnh, nhiều người thân của cháu bé từ đêm qua đã gọi điện cảm ơn và xin gặp trực tiếp. Dự kiến chiều nay (1/3), Công an quận Thanh Xuân tổ chức gặp mặt giữa gia đình cháu bé và tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh.

Đại diện Ban quản lý chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng cho hay đang đi thống kê các gia đình có con nhỏ, để dựng lưới ở lan can nhằm đảm bảo an toàn.

Vết lún trên mái tôn trạm đặt máy phát điện. Ảnh: Gia Chính

Theo TS Lê Ngọc Duy, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Nhi khoa, Bệnh viện Nhi trung ương, cháu bé hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu khó thở. Bé bị trật khớp háng, kết quả siêu âm, chụp X-quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Sáng nay, sau khi có kết quả chụp CT, các bác sĩ sẽ tiếp tục hội chẩn liên khoa để thống nhất chẩn đoán và phương án điều trị cho bé.

Khoảng 17h30 ngày 28/1, bé gái hai tuổi bò qua lan can của một phòng ở tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, sau đó rơi tự do xuống phía dưới và may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống.

Gia Chính