Thái Hòa biến hóa trên màn ảnh rộng

Từ loạt vai hài "Để Mai tính", "Tèo em", diễn viên Thái Hòa chinh phục dạng nhân vật nặng tâm lý trong "Địa đạo" và "Tử chiến trên không".

Thái Hòa là một trong những gương mặt thực lực của điện ảnh Việt, gây ấn tượng bằng khả năng nhập vai. Anh luôn tìm cách làm mới bản thân, chú trọng thể hiện nhân vật một cách tự nhiên để thuyết phục khán giả. Hiện anh ghi hình dự án Anh hùng, hóa thân người cha đơn thân sa cơ lỡ vận. Dưới đây là những tác phẩm điện ảnh nổi bật của Thái Hòa hơn hai thập niên qua.

Để Mai tính (2010)

Trailer Để Mai tính Trailer "Để Mai tính". Video: EarlyRisers Media

Trong phim của đạo diễn Charlie Nguyễn, Thái Hòa vào vai doanh nhân thuộc cộng đồng LGBTQ+. Nhờ lối diễn mang yếu tố giải trí cao, nhân vật "chị Hội" chiếm được cảm tình lớn của khán giả. Vai diễn cũng mở đường cho phần hai, biến Thái Hòa từ nghệ sĩ quen mặt ở sân khấu thành ngôi sao phòng vé.

Long Ruồi (2011)

Trích đoạn trailer 'Long Ruồi' Trích đoạn trailer "Long Ruồi". Video: Galaxy Studio

Một năm sau thành công của Để Mai tính, Thái Hòa đóng chính Long Ruồi, đảm nhận hai nhân vật có tính cách và số phận đối lập: đầu bếp hiền lành và đại ca giang hồ quyền lực. Bộ phim giúp anh thể hiện khả năng hóa thân nhiều dạng vai, có lúc khờ khạo, có lúc lạnh lùng. Anh khai thác nét hài qua cử chỉ, biểu cảm và lời thoại, góp phần tạo nên sức hút cho dự án.

Cưới ngay kẻo lỡ (2012)

Trailer 'Cưới ngay kẻo lỡ' (2012) Trailer "Cưới ngay kẻo lỡ", Thái Hòa xuất hiện từ giây thứ 31. Video: Chánh Phương Films

Sau hai phim trước, Thái Hòa tiếp tục thể hiện hình tượng giả gái. Mỗi lần xuất hiện, nhân vật của anh luôn thu hút sự chú ý. Một trong những cảnh mang đậm tính giải trí là lúc Khánh Linh (Đinh Ngọc Diệp) tìm đến nhà Ngọc Trâm (Thái Hòa) khi nhân vật chưa kịp hóa trang.

Tèo Em (2013)

Teaser phim "Tèo Em" Trailer "Tèo em". Video: Chánh Phương Films

Ở dự án thứ tư hợp tác đạo diễn Charlie Nguyễn, vai diễn Tèo - chàng trai khù khờ trong phim - cho thấy khả năng cân bằng giữa bi và hài, vốn là thế mạnh của Thái Hòa. Anh tạo tiếng cười, đồng thời mang đến chiều sâu cảm xúc qua ánh mắt, nhịp thoại. Về cuối, diễn viên tiết chế để giữ nhân vật không rơi vào lối diễn cường điệu, làm nổi bật tâm hồn và tình cảm dành cho gia đình của Tèo.

Quả tim máu (2014)

Teaser phim "Quả tim máu" Trailer "Quả tim máu", Thái Hòa xuất hiện từ giây thứ 38. Video: Galaxy Studio

Tác phẩm điện ảnh của Victor Vũ lấy cảm hứng từ vở kịch cùng tên do Thái Hòa đạo diễn và biên kịch. Trong phim, diễn viên thủ vai Hù, có nét ngờ nghệch nhưng đóng vai trò quan trọng giúp tháo gỡ nút thắt của câu chuyện. Ở phiên bản điện ảnh, Thái Hòa giữ tinh thần nhân vật nhưng hóa thân theo hướng tự nhiên hơn trên sân khấu.

Chàng vợ của em (2018)

Trailer Chàng vợ của em Trailer "Chàng vợ của em". Video: CGV

Khi ra mắt, tác phẩm tiếp tục là "cú hit" của đạo diễn Charlie Nguyễn và Thái Hòa nhờ câu chuyện đưa nhân vật vào hoàn cảnh trớ trêu để tạo tiếng cười. Anh hóa thân người đàn ông vụng về nhưng tốt bụng, nảy sinh tình cảm với một nữ doanh nhân thành đạt. Không cần mảng miếng gây cười ồn ào, diễn viên mang đến hình ảnh nhân vật biết quan tâm, tôn trọng và cảm thông với phái nữ. Màn tương tác giữa hai nhân vật chính giúp câu chuyện phát triển liền mạch.

Hồn papa, da con gái (2018)

Trailer Hồn papa, da con gái Trailer "Hồn papa, da con gái". Video: Chánh Phương Films

Ở tác phẩm do Ken Ochiai đạo diễn, Charlie Nguyễn sản xuất, Thái Hòa vào vai người cha đơn thân "hoán đổi thân xác" với con gái mới lớn. Diễn viên một lần nữa thể hiện nhân vật mang nét tính nữ, nhưng không dùng nhiều biểu cảm ẻo lả do nhân vật thuộc típ người độc lập, sống kỷ luật. Vai diễn được đánh giá tròn trịa, trong đó anh bộc lộ tâm lý của người cha qua ánh mắt, những khoảng lặng.

Tiệc trăng máu (2020)

Phân cảnh Bình (Thái Hòa) đóng bị hiểu nhầm là gay trong "Tiệc trăng máu" Phân đoạn của Thái Hòa và Thu Trang trong "Tiệc trăng máu". Video: Lotte Entertainment

Trong phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, anh đóng nhà báo Phan Bất Bình, có cuộc sống hôn nhân nhiều khúc mắc. Diễn viên bộc lộ tính cách nhân vật qua vẻ mặt thường xuyên căng thẳng, ánh mắt lo lắng mỗi khi nhận tin nhắn từ người tình. Cách Thái Hòa chuyển đổi cảm xúc từ bình thản đến hoang mang phản ánh sự giằng xé, đánh dấu bước chuyển của anh sang dạng vai đòi hỏi diễn xuất nội tâm.

Con Nhót mót chồng (2023)

Thái Hòa diễn cảnh tự tát vào mặt 40 lần Hậu trường Thái Hòa diễn cảnh tát vào mặt hàng chục lần trong "Con Nhót mót chồng". Video: Đoàn phim cung cấp

Ở tác phẩm của Vũ Ngọc Đãng, Thái Hòa hóa thân người cha nát rượu tên Xỉn, sống cùng con gái trong căn nhà chật hẹp. Mâu thuẫn giữa hai cha con được đẩy dần từ những tranh cãi nhỏ đến xung đột lớn, phản ánh khoảng cách thế hệ và tổn thương. Ở nửa đầu phim, anh duy trì nhịp hài quen thuộc trong các dự án trước. Khi bi kịch lộ ra, Thái Hòa chuyển sang lối diễn nén cảm xúc, khắc họa người cha dùng rượu để quên đi quá khứ. Cảnh nhân vật tự tát - chi tiết Thái Hòa thêm vào - trở thành một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất phim.

Địa đạo (2025)

Hậu trường dàn diễn viên 'Địa đạo' rèn thể lực Thái Hòa (0:57) trong hậu trường tập bắn súng, rèn thể lực cho phim "Địa đạo". Video: Đoàn phim cung cấp

Phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khai thác chủ đề chiến tranh với góc nhìn đời thường, tập trung vào tình đồng đội và những lựa chọn sinh tử. Trong số các nhân vật, đội trưởng Bảy Theo nổi bật bởi sự lý trí, quyết đoán và tính cách thô ráp qua nét diễn của Thái Hòa. Dù ít thoại, anh nhấn nhá, gằn giọng tự nhiên, rõ âm điệu để truyền tải nét cứng rắn. Ở cảnh biết tin đồng đội hy sinh, nhân vật không rơi nước mắt nhưng ánh nhìn hướng thẳng ống kính để lột tả nỗi đau.

Tử chiến trên không (2025)

Hậu trường Thái Hòa đóng vai kẻ cướp máy bay Hậu trường Thái Hòa đóng vai kẻ cướp máy bay trong "Tử chiến trên không". Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, Thái Hòa vào vai Long - thủ lĩnh nhóm không tặc chiếm quyền kiểm soát chuyến bay DC-4. Nhân vật mang vẻ ngoài khắc khổ nhưng ẩn chứa tổn thương và mâu thuẫn nội tâm, bộc lộ qua mối quan hệ với con trai cùng tham gia vụ cướp. Để nhập vai, nghệ sĩ tưởng tượng một câu chuyện hoàn chỉnh về Long, như việc ông vốn là một đứa trẻ từng bị ngược đãi, lớn lên trở thành kẻ thích bạo lực.

Tạo hình của Thái Hòa trong phim "Tử chiến trên không" Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Quế Chi