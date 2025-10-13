Thắc mắc thường gặp về hút mỡ thẩm mỹ

Hút mỡ giúp săn chắc da hay bị chảy xệ, mỡ có tái lại, nguy hiểm đến mức nào... là thắc mắc thường gặp khi tìm hiểu về phương pháp này.

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu TP HCM, giải đáp những thắc mắc liên quan đến kỹ thuật hút mỡ an toàn và hiệu quả.

Hút mỡ là gì, có giúp giảm cân không hay chỉ giảm mỡ cục bộ?

Hút mỡ (liposuction) là thủ thuật dùng ống hút chuyên dụng kết hợp áp lực âm để lấy đi mỡ thừa dưới da. Đây không phải phương pháp giảm cân toàn thân mà là biện pháp giảm mỡ cục bộ, giúp tạo dáng, thu gọn các vùng có mỡ dư thừa (bụng, hông, đùi, cánh tay, nọng cằm).

Người thừa cân, béo phì muốn giảm cân cần kết hợp chế độ ăn uống, luyện tập hoặc các phương pháp điều trị khác trước khi cân nhắc hút mỡ.

Sau hút mỡ, mỡ có tái lại không?

Sau hút mỡ, một lượng lớn tế bào mỡ sẽ được lấy đi. Tuy nhiên, những tế bào mỡ còn lại vẫn có thể tăng kích thước nếu bạn tăng cân sau hút mỡ. Vì vậy, nếu sau hút mỡ không kiểm soát chế độ ăn và vận động, cơ thể vẫn có thể tích tụ mỡ trở lại, thậm chí ở các vùng khác.

Hút mỡ xong có giữ dáng lâu dài không, cần kết hợp chế độ gì?

Hình thể sau hút mỡ có thể duy trì lâu dài nếu giữ cân ổn định. Để duy trì dáng đẹp, cần ăn uống khoa học, hạn chế đồ chiên rán, nhiều đường, tinh bột nhanh; tăng cường rau xanh, chất xơ, uống đủ nước; tập thể dục đều đặn; giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh, ngủ đủ giấc, tránh stress.

Hút mỡ có làm săn chắc da hay bị chảy xệ?

Hút mỡ không có tác dụng làm săn chắc da. Sau khi lấy mỡ, da có thể tự co lại một phần tùy theo độ đàn hồi da và tuổi tác.

Người trẻ, da còn đàn hồi tốt thì sau hút mỡ da sẽ ôm gọn hơn. Người lớn tuổi, da chùng nhão, nhiều rạn thì sau hút mỡ dễ bị chảy xệ hoặc dư da, khi đó có thể cần kết hợp thêm phẫu thuật căng da, tạo hình thành bụng, hoặc các phương pháp làm săn da khác như RF (J Plasma, Ultherapy, Thermage), laser.

Hút mỡ có nguy hiểm, biến chứng gì không?

Mặc dù hút mỡ là can thiệp ít xâm lấn, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm. Các biến chứng có thể gặp trong hút mỡ là chảy máu, tụ dịch, nhiễm trùng, sưng bầm, dị cảm, lồi lõm mô, biến dạng mô, hoại tử vạt da, thuyên tắc mỡ.

Do đó, dù là bất kỳ can thiệp lớn hay nhỏ, xâm lấn hoặc ít xâm lấn cũng nên được thực hiện tại bệnh viện, cơ sở uy tín, thực hiện bởi bác sĩ chuyên môn cao, với trang thiết bị đầy đủ thì nguy cơ được kiểm soát tốt và an toàn.

Ai phù hợp để hút mỡ, ai không nên?

Hút mỡ được chỉ định cho người có mỡ thừa khu trú (bụng, eo, đùi, cánh tay, nọng cằm) mà tập luyện, ăn kiêng khó cải thiện. Cân nặng ổn định, không béo phì toàn thân. Sức khỏe tốt, bệnh nền ổn định.

Chống chỉ định (không nên) khi có bất thường tâm lý, bệnh lý nền không kiểm soát, phụ nữ có thai, đang cho con bú, người kỳ vọng hút mỡ thay thế giảm cân toàn thân.

Hút mỡ tại Bệnh viện Da Liễu TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Có cần gây mê toàn thân hay chỉ gây tê?

Theo quy định của Sở Y tế TP HCM, mỗi vùng hút mỡ sẽ có quy định riêng về cơ sở thực hiện (phòng khám hay bệnh viện) và phương pháp vô cảm (tê tại chỗ, tiền mê hay mê nội khí quản). Bác sĩ sẽ dựa vào vị trí, khối lượng mỡ và tình trạng sức khỏe của từng người để tư vấn phương án vô cảm phù hợp và an toàn nhất, tuân thủ đúng các hướng dẫn này.

Cụ thể, phòng khám chuyên khoa chỉ được hút mỡ cằm (gây tê tại chỗ). Phòng khám đa khoa hút mỡ cánh tay (tiền mê do bác sĩ gây mê thực hiện). Bệnh viện có thể thực hiện mọi vùng hút mỡ, thường với kỹ thuật gây mê nội khí quản.

Hiện nay có những phương pháp hút mỡ nào?

Một số phương pháp hút mỡ phổ biến hiện nay:

- Hút mỡ truyền thống: Bơm dung dịch làm loãng và giảm chảy máu, sau đó dùng ống hút với áp lực âm lấy mỡ ra.

- Hút mỡ có trợ lực cơ học: Ống hút gắn máy rung hoặc dao động tần số cao giúp phá vỡ mô mỡ và hút dễ hơn. Ưu điểm ít tốn sức, rút ngắn thời gian, kiểm soát tốt, ít tổn thương mô. Thường dùng cho vùng mỡ dày, diện rộng (bụng, đùi).

Hút mỡ bằng sóng siêu âm: Sóng siêu âm hóa lỏng mỡ, giúp hút dễ hơn, ít tổn thương mô xung quanh.

Hút mỡ bằng laser: Dùng năng lượng laser làm tan mỡ, đồng thời có tác dụng hỗ trợ làm săn chắc da nhẹ.

Hút mỡ bằng sóng RF: Năng lượng sóng cao tần vừa hóa lỏng mỡ vừa làm co da.

Hút mỡ bụng, đùi, cánh tay có khác nhau không?

Về cơ bản, mỗi vùng trên cơ thể đều có cấu tạo giải phẫu và sinh lý khác nhau. Hút mỡ tuân theo các nguyên lý chung, nhưng kỹ thuật ở từng vùng có những lưu ý riêng. Ví dụ cấu tạo giải phẫu vùng mỡ bụng chia làm hai khoang, tương ứng lớp mỡ nông và lớp mỡ sâu. Ngược lại, mỡ vùng cánh tay chỉ gồm khoang mỡ duy nhất dưới da. Việc hút mỡ không đều có thể dẫn đến tình trạng lồi lõm sau mổ rất dễ thấy ở vùng cánh tay.

Như vậy, mặc dù cùng nguyên lý loại bỏ mỡ thừa, kỹ thuật hút mỡ ở mỗi vùng cần được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm giải phẫu và tính thẩm mỹ đặc thù của vùng đó.

Thời gian thực hiện một ca hút mỡ là bao lâu?

Tùy thuộc vào tình trạng mỡ thừa, số vùng hút, các kỹ thuật đi kèm như cấy mỡ, căng da... thời gian phẫu thuật sẽ khác nhau. Đơn cử cho trường hợp hút mỡ bụng - eo hông sẽ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, bao gồm cả thời gian chuẩn bị và thoát mê. Tất nhiên sau đó, bạn sẽ được chuyển đến phòng hồi tỉnh để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sau mổ.

Sau hút mỡ bao lâu thì hồi phục, đi làm lại được?

Sau hút mỡ, hầu hết bệnh nhân có thể vận động nhẹ nhàng trong 1-2 ngày.

Tùy vùng và mức độ can thiệp, nhiều người có thể đi làm công việc văn phòng sau 3-5 ngày.

Có cần mặc gen nịt bụng hay thiết bị hỗ trợ?

Sau hút mỡ, bác sĩ sẽ chỉ định mặc gen định hình (gen nịt bụng, đùi, áo định hình) để giúp giảm đau, cố định mô, giảm sưng bầm, phòng tránh tụ dịch sau mổ. Thông thường, cần mặc liên tục 4-6 tuần đầu, sau đó giảm dần số giờ mỗi ngày theo chỉ định của phẫu thuật viên.

Chế độ ăn uống, tập luyện sau hút mỡ như thế nào?

Tránh đồ nhiều dầu mỡ, đường, rượu bia. Ăn nhiều rau xanh, trái cây, protein nạc, uống đủ nước.

Tập luyện tuần đầu đi lại nhẹ nhàng, tránh vận động mạnh. Sau 2-4 tuần, tập các bài tập nhẹ (đi bộ, yoga). Sau 6-8 tuần, có thể trở lại tập luyện bình thường nếu bác sĩ cho phép.

Sau bao lâu có thể thấy kết quả rõ rệt?

Ngay sau hút mỡ, vòng đo giảm đi nhưng còn sưng bầm. Kết quả rõ hơn sau 3-6 tuần khi sưng giảm. Kết quả sẽ dần ổn định sau 3-6 tháng khi quá trình lành thương tương đối hoàn tất, mô mềm hồi phục và co hồi da.

Hút mỡ khác gì so với giảm béo công nghệ cao không xâm lấn?

Hút mỡ là phẫu thuật xâm lấn, loại bỏ trực tiếp và ngay lập tức khối lượng mỡ thừa, cho hiệu quả rõ rệt, đặc biệt ở vùng nhiều mỡ, song cần thời gian hồi phục, có sưng bầm và có rủi ro phẫu thuật.

Giảm béo không xâm lấn (RF, siêu âm cavitation, đông hủy mỡ - Cryolipolysis) phù hợp những ai không muốn can thiệp dao kéo, không cần nghỉ dưỡng, song hiệu quả chậm, cần nhiều liệu trình điều trị, thường giảm mỡ ở mức độ vừa phải, không thay thế hút mỡ khi mỡ nhiều.

Khi nào nên chọn hút mỡ, khi nào chọn phương pháp không phẫu thuật?

Tùy theo chỉ định, mong muốn và điều kiện kinh tế khách hàng sẽ được bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị mang tính "cá nhân hóa".

Hút mỡ phù hợp với người có mỡ tích tụ nhiều, khu trú và muốn giảm rõ rệt, nhanh chóng chỉ sau một lần can thiệp, nhưng đây là phẫu thuật xâm lấn nên cần hồi phục và phải thực hiện ở bệnh viện uy tín. Ngược lại, các phương pháp không phẫu thuật như RF, siêu âm hay đông hủy mỡ thích hợp cho người muốn giảm nhẹ, cải thiện vừa phải, an toàn và không cần nghỉ dưỡng, nhưng hiệu quả đến chậm và không thay thế được hút mỡ khi mỡ quá nhiều.

Cần hút nhiều lần hay chỉ một lần là đủ?

Thông thường, một ca hút mỡ đã lấy được lượng mỡ đáng kể và đạt hiệu quả thẩm mỹ rõ rệt. Tuy nhiên, nếu khối lượng mỡ cần lấy quá nhiều (trên 4-5 lít, vượt ngưỡng an toàn), bác sĩ có thể chỉ định chia thành nhiều vùng với nhiều lần hút để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, nếu sau hút mỡ bạn tăng cân trở lại, mỡ có thể tích tụ và có chỉ định hút mỡ lại. Bác sĩ sẽ tư vấn và cân nhắc thực hiện lại cho từng trường hợp cụ thể.

Hút mỡ có ảnh hưởng gì đến việc sinh nở sau này ở phụ nữ?

Hút mỡ chỉ tác động đến lớp mỡ dưới da và cơ thành bụng, không can thiệp vào tử cung, buồng trứng hay cơ quan sinh sản. Vì vậy, không ảnh hưởng đến khả năng mang thai hay sinh con sau này.

Tuy nhiên, nếu dự định mang thai trong vài năm tới, bác sĩ thường khuyên chưa cần can thiệp hút mỡ bụng hoặc tạo hình thành bụng. Lý do là sau khi mang thai, vùng bụng có thể lại tích tụ mỡ, da chùng, cơ bụng giãn, dẫn đến kết quả hút mỡ trước đó dễ bị ảnh hưởng.

Lê Phương