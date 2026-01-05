'Tìm mãi chưa thấy đường xuống bãi biển' ở Phú Quốc

Muốn xuống biển phải đi xuyên qua nhà hàng, khách sạn. Đâu là ranh giới hợp lý giữa không gian công cộng và kinh doanh dịch vụ?

"Tôi đi Phú Quốc mà đi tìm mãi chưa thấy bãi biển, khi về hỏi ra mới biết là muốn xuống bãi tắm thì phải đi qua các nhà hàng và khách sạn mới thấy biển. Tôi chưa từng thấy nơi nào như vậy", độc giả nguyenducsonhp81 chia sẻ trải nghiệm khó tiếp cận bãi biển khi đi du lịch ở Phú Quốc như trên.

Bình luận này tiếp nối câu chuyện một nhà hàng ở Phú Quốc gây tranh cãi vì thu tiền vào cửa. Theo đó, nhà hàng này từng cho khách vào cửa tự do để xuống tắm ở Bãi Sao, nhưng từ 23/12 thu phí 60.000 đồng một người qua cửa, gây ra phản ứng.

Đại diện nhà hàng cho biết quyết định thu phí nhằm mục đích tăng cường quản lý, giữ gìn tài sản và kiểm soát lượng khách ra vào.

Độc giả nguyenquantsnct nói: "Nhà hàng đã phải đầu tư nhiều chi phí, thu 60.000 đồng có gì đâu mà phàn nàn, muốn gần, tiện nhưng không muốn mất tiền.

Còn không muốn mất 60.000 đồng thì xin mời để xe ở xa rồi đi bộ".

Tuy nhiên, nhiều độc giả, trong đó có nickname Anonymous V có cùng quan điểm: "Bãi biển là sở hữu chung, không thể xây nhà hàng hay khách sạn che kín hết đường xuống biển, để rồi tự mở đường thu phí du khách như vậy được".

Độc giả Long Hai nói: "Khách muốn xuống Bãi Sao chơi phải đi ngang qua nhà hàng của các công ty chứ không có lối đi công cộng, mà đi ngang qua có lần còn bị bảo vệ làm khó dễ, không cho đi.

Bây giờ lại thêm cả việc thu phí khi đi qua, dù nhu cầu chỉ là tắm biển, không có nhu cầu sử dụng nhà hàng hay tắm tráng tại chỗ. Tôi thấy hầu như các bãi tắm đẹp ở Phú Quốc đều đang bị các resort và nhà hàng chiếm hết mặt tiền, chứ không phải là nơi công cộng được mở tự do".

Hiện tại, khách có ba đường chính để xuống Bãi Sao - một đường đi qua khu đất của một nhà hàng, một đường khác phải để xe ngoài bờ rừng sau đó đi bộ xa, qua một nhà hàng, lối còn lại cũng đi qua một nhà hàng khác và phải trả phí 100.000 đồng.

Độc giả caoducqui đánh giá: "Tôi đã đi Phú Quốc 4 lần và phải nói rằng Bãi Sao, nếu quy hoạch tốt, sẽ đẹp không kém gì White Beach ở Boracay (Philippines). Nhưng cách vận hành, khai thác hai bãi biển này hiện tại quá khác nhau: nếu White Beach là bãi công cộng với cát trắng, nước trong và sạch (hầu như không có rác) thì Bãi Sao ngược lại: bãi biển được cho thuê, không phải bãi công cộng".

Đồng quan điểm, độc giả Dustin Pham nói: "Ở Hawaii, Miami, Florida (Mỹ), các bãi biển cũng có nơi có khách sạn, nhưng đường xuống biển vẫn thoải mái, thậm chí khách sạn, nhà hàng còn làm chỗ tắm cho khách. Vì nếu vui vẻ họ sẽ vào nhà hàng ăn uống.

Như đã nói, biển là của chung, không cần biết cái đường đó được nhà hàng thuê hay không, phải cho dân đi xuống biển".

Độc giả quocthailai phân tích: "Bãi biển là tài nguyên chung của xã hội nhưng lại không có đường đi riêng cho du khách. Cứ cấp hết đất cho doanh nghiệp, không còn đất công cộng nên xảy ra tình trạng nhập nhằng giữa công cộng và riêng tư. Ở Mỹ họ làm rất bài bản, đất công và đất doanh nghiệp rõ ràng.

Về đất công, họ xây dựng bãi đỗ xe và lối đi riêng để dân địa phương và du khách sử dụng.

Còn doanh nghiệp kinh doanh đàng hoàng thì thuộc về phần riêng biệt, ai muốn dùng thì phải trả phí.

Chính những phần đó tạo cảm giác thoải mái cho du khách và người dân".

Độc giả henryminho100815 đề nghị: "Mong cơ quan chức năng mở rộng đất để người dân có thể đi trực tiếp xuống bãi tắm, không cần thông qua diện tích đất của doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp thì nên dựng hàng rào, phân định rõ ranh giới đất thuộc sở hữu pháp lý của mình".

Đại diện nhà hàng thu phí đường xuống Bãi Sao cho biết trước năm 2019 – thời điểm chưa phát triển du lịch ở Phú Quốc – người dân và số ít du khách tới Bãi Sao sẽ đi lối qua một nhà hàng khác, để xe ở bờ rừng. Tới năm 2019, chủ nhà hàng thu phí 60 nghìn đồng mở thêm lối xuống Bãi Sao nằm trên diện tích đất sở hữu. Đường mới xuống Bãi Sao dài khoảng 400 m, rộng 10 m. Con đường và không gian bên trong được dọn dẹp sạch, có chỗ gửi xe, tắm tráng tiện lợi nên từ năm 2023 trở thành đường xuống Bãi Sao thuận lợi và quen thuộc của người dân và du khách. Theo đại diện nhà hàng, trong thời gian mở cửa miễn phí, nhà hàng đón tới 2.000 khách mỗi ngày. Một số khách vào check in, sử dụng nhà vệ sinh nhưng không mua thêm dịch vụ khiến nhà hàng khó xử - đặc biệt với các đoàn khách lớn. Vị đại diện này cũng cho biết một số đoàn khách không ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà hàng nhưng tự dẫn khách đến.

Hữu Nghị tổng hợp