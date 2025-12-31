Nhà hàng Phú Quốc gây tranh cãi vì thu tiền vào cửa

An GiangNhà hàng từng cho khách vào cửa tự do để xuống tắm ở Bãi Sao, nhưng từ 23/12 thu phí 60.000 đồng một người qua cửa, gây ra phản ứng.

Ngày 28/12, du khách Hoàng Minh cho biết phải trả 60.000 đồng cho nhà hàng Chez Dugong để qua cổng, từ đó đi xuống quán cà phê Highland nằm ở dưới Bãi Sao. Trước đó, khách nước ngoài cũng phàn nàn việc phải đóng 60.000 đồng để đi qua lối vào nhà hàng, dẫn ra Bãi Sao. Ngày 26/12, UBND Đặc khu Phú Quốc đã yêu cầu kiểm tra, làm rõ phản ánh của khách về vấn đề thu phí này.

Bà Anh Thư, đại diện nhà hàng Chez Dugong, cho biết phản ánh của khách nước ngoài xảy ra vào hôm 23/12 - ngày đầu tiên nhà hàng áp dụng khoản phí. Khoản này đã bao gồm các dịch vụ như tắm tráng (trước đây có giá 20.000 đồng/lượt) và sử dụng nhà vệ sinh miễn phí. Ngoài ra, du khách có thể dùng phiếu này để cấn trừ trực tiếp vào hóa đơn ăn uống tại quầy bar của nhà hàng - giá trung bình 130.000-320.000 đồng mỗi món.

Nhà hàng Phú Quốc gây tranh cãi vì thu phí qua cửa xuống biển Khách đi qua nhà hàng Chez Dugong để xuống Bãi Sao. Video: NVCC

Hiện tại, khách có ba đường chính để xuống Bãi Sao - một đường đi qua khu đất của nhà hàng Chez Dugong; một đường khác phải để xe ngoài bờ rừng sau đó đi bộ xa, qua nhà hàng Mỹ Lan; lối còn lại cũng đi qua nhà hàng Paradiso và phải trả phí 100.000 đồng.

Theo bà Thư, quyết định thu phí nhằm mục đích tăng cường quản lý, giữ gìn tài sản và kiểm soát lượng khách ra vào.

Bà Thư cho biết trước năm 2019 – thời điểm chưa phát triển du lịch ở Phú Quốc – người dân và số ít du khách tới Bãi Sao sẽ đi lối qua nhà hàng Mỹ Lan, để xe ở bờ rừng. Tới năm 2019, chủ nhà hàng Chez Dugong mở thêm lối xuống Bãi Sao nằm trên diện tích đất sở hữu. Đường mới xuống Bãi Sao dài khoảng 400 m, rộng 10 m.

Con đường và không gian bên trong được dọn dẹp sạch, có chỗ gửi xe, tắm tráng tiện lợi nên từ năm 2023 trở thành đường xuống Bãi Sao thuận lợi và quen thuộc của người dân và du khách. Theo bà Thư, trong thời gian mở cửa miễn phí, nhà hàng đón tới 2.000 khách mỗi ngày. Một số khách vào check in, sử dụng nhà vệ sinh nhưng không mua thêm dịch vụ khiến nhà hàng khó xử - đặc biệt với các đoàn khách lớn. Bà Thư cho biết một số đoàn khách không ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà hàng nhưng tự dẫn khách đến.

Thông thường, lái xe và hướng dẫn viên được hưởng "suất ăn nội bộ" (suất miễn phí cho công ty đối tác) trong khi nhiều khách chỉ đến check in rồi đi, gây thất thoát lớn. Trong khi đó, khách quốc tế, đặc biệt khách châu Âu mua thêm đồ ăn, đồ uống để thoải mái sử dụng đường xuống biển. "Chuyện thu phí tham quan để bảo tồn và tôn tạo, bảo vệ cảnh quan không mới với các doanh nghiệp", bà Thư nói, nhấn mạnh khoản phí 60.000 đồng là biện pháp kích cầu tiêu dùng.

Tấm biển thông báo thu 60.000 đồng mỗi người. Ảnh: NVCC

Đại diện nhà hàng cũng chia sẻ chi phí vận hành năm nay tăng cao, đặc biệt là tình trạng khan hiếm nhân sự tại Phú Quốc. Nhà hàng phải thuê thêm người để dọn dẹp vệ sinh bãi biển và đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng để phục vụ khách tốt hơn.

"Có thể thông báo ghi trên biển báo của chúng tôi khiến nhiều khách hiểu lầm", bà Thư nói, cho biết hiện nhà hàng bố trí nhân viên trực cửa để giải thích cho khách về ý nghĩa của khoản phí 60.000 đồng, tránh du khách phản ứng.

Sau khi anh Hoàng Minh chia sẻ trên trang cá nhân về việc thu phí của nhà hàng, nhiều người dùng cho rằng khoản 60.000 đồng hợp lý vì khách hàng có thể trừ trực tiếp vào chi phí ăn uống.

"Vấn đề là bạn đỗ xe trên khu đất của nhà hàng, trong khi quán cà phê lại không có đường dẫn xuống", một người chia sẻ. "Nhà tôi mở quán cà phê võng, khách đến xin sạc điện thoại nhờ cũng biết ý mua thêm cốc nước mía. 60.000 đồng như này cũng đáng", người dùng Lâm Ngọc nói.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến nhận xét việc thu phí sẽ ảnh hưởng không tốt tới trải nghiệm của du khách.

Khách tắm biển Bãi Sao chiều 30/12. Ảnh: NVCC

Phú Quốc được dự báo trở thành điểm đến bùng nổ dịp Tết Dương lịch khi 99% phòng khách sạn trên Booking đã được bán hết, nhiều đại lý phòng khách sạn từ chối khách đặt sát ngày.

Trong 11 tháng năm nay, Phú Quốc đón gần 7,6 triệu lượt khách, trong đó 1,6 triệu khách quốc tế, tăng 35% so với cùng kỳ và vượt mục tiêu cả năm (7,25 triệu lượt, bao gồm 1,2 triệu khách quốc tế). Hòn đảo thu hút nhờ chính sách miễn visa 30 ngày cho mọi du khách quốc tế, chuyến bay thẳng tiện lợi, cảnh quan thiên nhiên đẹp cùng mùa cao điểm từ tháng 10 đến tháng 5 với thời tiết nắng đẹp và biển trong xanh.

