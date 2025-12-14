Hoán đổi để có kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 bốn ngày liên tục

Ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 rơi vào thứ năm, hôm sau đi làm lại và kế đến là cuối tuần.

Tết Dương lịch luôn mang một vẻ đẹp rất riêng. Không náo nức như Tết Nguyên đán, không dày lớp nghi thức truyền thống, nhưng đó lại là khoảnh khắc mở đầu của mọi khởi đầu.

Nó cũng dần xem như một vạch mốc đánh dấu con người đã đi qua một năm đầy biến động và đang nhẹ nhàng bước sang năm mới với hy vọng, sự hồi sức và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Đó là thứ cảm xúc ai cũng cần, nhất là trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực.

Thế nhưng Tết Dương lịch 2026 lại rơi vào tình huống nghỉ một ngày và rơi vào Thứ năm. Một ngày nghỉ lẻ loi giữa tuần khiến kỳ nghỉ năm mới rồi trở lại đi làm ngày thứ sáu.

Thực tế nhiều năm đã cho thấy, những kỳ nghỉ chỉ kéo dài 24 giờ - đặc biệt khi rơi giữa tuần - gần như không tạo ra giá trị nghỉ ngơi thực sự. Con người muốn đi xa không thể sắp xếp thời gian; muốn ở nhà thì tiếc nuối; muốn gặp gỡ bạn bè hay đưa con cái trải nghiệm cũng trở nên vội vã.

Vì thế khi đọc tin học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết dương lịch 4 ngày tôi rất đồng ý với điều này.

Với người đi làm việc, tôi nghĩ các công ty chỉ bằng một sự điều chỉnh rất nhỏ, hoàn toàn hợp pháp và không gây xáo trộn sản xuất - hoán đổi một ngày làm việc - chúng ta có thể biến kỳ nghỉ năm mới thành bốn ngày trọn vẹn, đủ dài để con người thật sự được nghỉ, được thở, được phục hồi tinh thần, và đủ rộng để kinh tế - du lịch hưởng lợi.

Vì vậy các công ty có thể làm bù ngày Thứ bảy, 27/12/2025. Nghỉ Tết Dương lịch 1 - 2/1/2026 theo đúng quy định. Cộng thêm hai ngày cuối tuần 3 - 4/1/2026, tạo thành kỳ nghỉ 4 ngày liền mạch.

Điều này không giảm tổng ngày làm việc. Không ảnh hưởng nhiều tới tiến độ sản xuất - kinh doanh. Nhưng đổi lại, hàng chục triệu người lao động có một kỳ nghỉ đúng nghĩa, ngành dịch vụ - du lịch có cơ hội bứt tốc và xã hội được hưởng lợi từ một tinh thần tích cực lan tỏa rộng rãi.

Chỉ cần hoán đổi một ngày làm việc, chúng ta có thể tạo ra một kỳ nghỉ bốn ngày liền mạch từ 1-4/1/2026 - một thay đổi nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn về tinh thần cho người lao động.

Vũ Thị Minh Huyền