Tết có nên ăn nhiều mứt?

Nhiều thông tin cho rằng mứt được làm từ trái cây, rau củ nên chứa nhiều vitamin, khoáng chất, điều này có đúng? (Thu, 31 tuổi, Thái Nguyên)

Trả lời:

Mứt là món ăn có mặt trong khay bánh kẹo của hầu hết gia đình Việt ngày Tết. Thực phẩm này được chế biến thành nhiều sản phẩm bắt mắt và hấp dẫn như mứt củ, mứt trái cây, mứt hạt, trong đó nhiều loại trái cây hay củ chứa nhiều vitamin, khoáng chất, thậm chí còn có tác dụng chữa bệnh như mứt gừng chữa ho, mứt cà chua đẹp da, mứt sen an thần.

Tuy nhiên, để chế biến được thành mứt thì các loại củ hay trái cây tươi đều phải xay nhuyễn hoặc thái mỏng, sau đó tẩm ướp cùng rất nhiều đường, chế biến ở nhiệt độ cao trong thời gian lâu nên có thể làm biến chất một số thành phần dinh dưỡng. Ngoài ra, mứt thường rất ngọt, nếu ăn nhiều có thể gây bệnh lý béo phì, đái đường, tim mạch.

Khi ăn nhiều đường cùng một lúc, hơn nữa là loại đường hấp thu nhanh, sẽ làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng, khiến tụy tiết ra nhiều insulin hơn để đưa lượng đường máu về bình thường. Insulin vốn là hormone có tác dụng tăng tổng hợp và dự trữ chất béo nên khi càng ăn nhiều đường, cơ thể càng tiết insulin, lượng chất béo càng dư thừa và gây béo phì. Theo thời gian, khi tuyến tụy không thể đáp ứng nhu cầu tiết insulin này, lượng đường dư thừa trong máu sẽ tăng lên không kiểm soát, dẫn đến rối loạn dung nạp đường huyết và đái tháo đường.

Đường bổ sung cũng là nguyên nhân gây viêm mạn tính trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp, phá hủy collagen, đẩy nhanh quá trình lão hóa da sớm và da chảy xệ.

Chưa kể việc chế biến mứt ở một số xưởng thủ công hiện vẫn còn nhiều báo động về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể gây đau bụng, tiêu chảy, ngộ độc. Do đó, mứt ngày Tết nên được dùng có kiểm soát với lượng vừa đủ và chọn những thương hiệu an toàn, uy tín để đảm bảo sức khỏe.

Bác sĩ Trần Đức Cảnh

Khoa Nội soi và Thăm dò chức năng, Bệnh viện K Trung ương