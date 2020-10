'Tenet' vượt mốc 300 triệu USD

Bom tấn "Tenet" vượt mốc doanh thu 300 triệu USD sau hơn một tháng công chiếu.

Theo Forbes, tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan kiếm 17,4 triệu USD cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu sau hơn một tháng công chiếu lên 307 triệu USD. Trong đó, 2,7 triệu đến từ thị trường nội địa (Bắc Mỹ), số còn lại đến từ 59 thị trường quốc tế. Với kết quả này, Tenet vượt Sonic the Hedgehog (306,7 triệu USD) trở thành phim có doanh thu cao thứ ba trong năm. Xếp phía trên là Bad Boys for Life (430 triệu USD) và bom tấn Trung Quốc The Eight Hundred (445 triệu USD).

Bộ phim cũng dẫn đầu doanh thu phòng vé Mỹ tuần qua. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Tenet không thu hút được khán giả Mỹ quay lại rạp sau đợt đóng cửa vì dịch. Việc các thị trường lớn như New York và Los Angeles chưa mở lại cũng ảnh hưởng lớn tới doanh thu của Tenet tại Mỹ.

Trailer Tenet Trailer "Tenet". Video: Warner Bros.

Theo Variety, thông thường, mức doanh thu 300 triệu USD cho tác phẩm có ngân sách hơn 200 triệu USD chưa tính phí quảng cáo sẽ bị xem là "thất bại thảm hại". Tuy nhiên, kết quả này được nhiều chuyên gia đánh giá mang tính tích cực nhiều hơn trong bối cảnh đại dịch. Warner Bros. khẳng định Tenet ra rạp kiếm nhiều tiền hơn so với việc đem chiếu tính phí trên mạng, giống cách Disney làm với Mulan. Hãng hy vọng doanh thu tăng chậm nhưng đều đặn trong những tuần tiếp theo.

Phòng vé tại Mỹ tiếp tục chứng kiến sự ảm đạm khi nhiều bom tấn đều quyết định hoãn chiếu tới năm 2021 sau kết quả của Tenet. Hocus Pocus, từng phát hành năm 1993, trở lại rạp nhân dịp Halloween và thu 1,9 triệu USD. The New Mutants kiếm thêm 1 triệu USD tại phòng vé Mỹ, nâng tổng doanh thu tại thị trường này lên 20,9 triệu USD.

Tại Mỹ, các chuyên gia nhận định hai tháng tới không có dự án nào đủ sức kéo khán giả tới rạp. Nhiều người bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo về tương lai của ngành kinh doanh rạp phim. Mới đây, các đạo diễn và nhà sản xuất phim của Hollywood phải gửi thư lên Quốc hội Mỹ để có các hành động nhằm cứu các rạp.

Đạt Phan (theo Forbes, Variety)