Nhan sắc diễn viên 1,9 mét đóng phim 'Tenet'

Trước khi đóng Tenet, người đẹp từng tham gia nhiều phim nổi tiếng như A Few Best Men (2011), The Great Gatsby (2013), The Man from U.N.C.L.E (2015), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), Widows (2018)... Có gương mặt khả ái, gu thời trang thanh lịch, cô còn được chọn đóng Công nương Diana trong series The Crown. Ảnh: Reuters.