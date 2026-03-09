Tên lửa Patriot nghi lao xuống khu dân cư ở Bahrain

Video mới công bố cho thấy tên lửa được cho là Patriot lao xuống đảo Sitra của Bahrain khi đánh chặn mục tiêu.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, hôm nay đăng video cho thấy một tên lửa phòng không, dường như của tổ hợp Patriot, bay thấp theo hình vòng cung và bổ nhào không lâu sau khi rời bệ phóng.

Một vụ nổ bùng lên sau đó, chưa rõ là tên lửa đánh chặn mục tiêu hay đánh trúng công trình dưới mặt đất.

'Tên lửa Patriot' nghi gặp sự cố, lao xuống khu dân cư Tên lửa nghi là của tổ hợp Patriot rơi xuống khu dân cư trong video công bố ngày 9/3. Video: X/AMK Mapping

Tài khoản Drop Site trên X, chuyên theo dõi thông tin chiến sự Trung Đông, nhận định quả đạn nhắm mục tiêu vào máy bay không người lái Iran đang hướng tới cơ sở của Công ty Dầu khí Quốc gia Bahrain (BAPCO), song không hạ được mục tiêu và rơi xuống khu dân cư.

Giới chức Bahrain chưa bình luận về thông tin tên lửa Patriot rơi xuống khu Sitra. Bộ Nội vụ Bahrain trước đó thông báo đòn tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) từ Iran đã khiến hơn 30 người bị thương và một số ngôi nhà hư hại ở đảo Sitra, phía nam thủ đô Manama.

Tên lửa Patriot từng nhiều lần gặp sự cố hoặc bắn trượt mục tiêu kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát. Ngày 28/2, một quả đạn từ hệ thống Patriot tại Qatar đã quay đầu, lao xuống đất ngay sau khi rời bệ phóng.

Mỹ và các đồng minh, đối tác tại Trung Đông chủ yếu sử dụng hệ thống phòng không Patriot với tên lửa PAC-3, mỗi quả có giá hơn 4 triệu USD. Giới chuyên gia lo ngại kho dự trữ tên lửa PAC-3 tại Trung Đông có thể cạn đến mức nguy hiểm nếu Iran tiếp tục duy trì tập kích cường độ cao.

Ngoài giá thành cao, khả năng sản xuất để bù đắp kho dự trữ PAC-3 cũng là vấn đề đau đầu với Mỹ và đồng minh. Tên lửa PAC-3 chỉ được sản xuất tại nhà máy của tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin ở Mỹ, nhưng doanh nghiệp này chỉ xuất xưởng tổng cộng 620 quả trong cả năm 2025.

Bloomberg hồi tuần trước dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề nói rằng Mỹ khó lòng chuyển đủ đạn Patriot đến Trung Đông để duy trì chiến dịch trong 4-5 tuần như Tổng thống Donald Trump ước tính, dẫn tới nguy cơ một số khẩu đội rơi vào tình trạng "trắng bệ", không còn đạn chiến đấu.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Reuters)