Nga tuyên bố phá hủy loạt nhà chứa UAV tại sân bay ở tỉnh Dnipro, đồng thời tập kích hai căn cứ không quân quan trọng của Ukraine.

"Không quân chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh thuộc các cánh quân đã phá hủy các nhà chứa máy bay không người lái (UAV) vũ trang của Ukraine tại sân bay Kamenka ở tỉnh Dnipro", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong báo cáo chiến sự ngày 28/4.

Cơ quan này cũng tuyên bố kho chứa vũ khí hàng không, thiết bị máy bay tại căn cứ Pryluky ở tỉnh Chernihiv và sân bay Starokonstantinov thuộc tỉnh Khmelnitsky cũng bị đánh trúng.

Hình ảnh được đăng cùng ngày cho thấy UAV Nga theo dõi các nhà vòm tại sân bay Kamenka, địa điểm nằm cách tiền tuyến gần 120 km. Ba nhà chứa trong số này có tường che chắn phía sau, một UAV cỡ lớn cũng được phát hiện đang nằm trong nhà chứa cạnh đó.

Tên lửa Nga tập kích căn cứ UAV vũ trang Ukraine Khu nhà chứa UAV Ukraine tại sân bay Kamenka bị tập kích trong video công bố hôm 28/4. Video: Telegram/The_Wrong_Side

Nhiều ôtô di chuyển và tập kết trước khu nhà có tường che, trước khi tên lửa lao xuống và phát nổ, gây cháy và sụp đổ hai công trình. Nhà chứa thứ ba cũng bị sập tường, trong khi mảnh văng và sóng xung kích từ vụ nổ cũng tác động đến khu vực xung quanh.

Bộ Quốc phòng Nga không công bố vũ khí được sử dụng, nhưng truyền thông nước này nói rằng đó là một tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Sân bay Starokostiantyniv từng nhiều lần hứng chịu các đòn tập kích quy mô lớn của Nga, do đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24 trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow/SCALP-EG cho Anh và Pháp viện trợ.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng có nhiều lý do khiến Moskva chưa thể ngăn chặn hoàn toàn mối đe dọa từ tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG, buộc Nga liên tục tập kích căn cứ đóng quân của phi đội Su-24M Ukraine.

Pryluky từng là căn cứ chủ chốt của không quân chiến lược Liên Xô, cũng là nơi đóng quân của toàn bộ 19 oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 trong biên chế không quân Ukraine sau khi Liên Xô tan rã. Tuy nhiên, sân bay này bị bỏ hoang từ đầu thập niên 2010, chưa rõ có được khôi phục để phục vụ quân đội Ukraine sau khi xung đột bùng phát hay không.

Sau khi Washington thông qua khoản viện trợ quân sự gần 61 tỷ USD cho Kiev hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố Moskva sẽ tăng cường tập kích trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí phương Tây tại Ukraine.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

Nga gần đây liên tiếp thực hiện các đòn tấn công có UAV chỉ điểm ở khoảng cách xa chưa từng thấy kể từ đầu chiến sự. Moskva cũng nhiều lần phá hủy những khí tài quý giá nhất của Kiev như bệ phóng tên lửa phòng không Patriot, NASAMS và S-300, pháo phản lực HIMARS và biên đội trực thăng vũ trang Mi-8/17 vừa hạ cánh.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng điều này thể hiện Nga đang rút ngắn "chuỗi tiêu diệt", giúp công kích mục tiêu nhanh, chính xác và xa hơn nhiều so với trước, đồng thời vô hiệu hóa một trong những ưu thế then chốt của Ukraine là khả năng di chuyển tự do gần tiền tuyến mà không sợ hứng đòn tập kích của đối phương.

Vũ Anh (Theo RT, Forbes)