Ông Trump và ông Putin tươi cười bắt tay, ngồi chung xe tại Alaska

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tươi cười chào hỏi, bắt tay tại thảm đỏ trên đường băng sau khi đến căn cứ quân sự Mỹ, hai lãnh đạo sau đó cùng di chuyển trên xe của ông Trump tới phòng họp.

Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage ở bang Alaska vào khoảng 10h30 ngày 15/8 (1h30 ngày 16/8 giờ Hà Nội), để tham dự hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Ông Trump ngồi đợi trên Không lực Một khoảng 30 phút cho đến khi chuyên cơ của ông Putin hạ cánh. Hai lãnh đạo gần như xuống cầu thang máy bay cùng một lúc. Tổng thống Mỹ vỗ tay trong lúc chờ người đồng cấp Nga tiến về phía mình. Hai lãnh đạo bắt tay và cười nói vui vẻ, Tổng thống Trump còn vỗ vào cánh tay của lãnh đạo Nga.

Hai Tổng thống sau đó sánh vai bước đi trên thảm đỏ để lên bục chụp hình. Đội hình gồm một oanh tạc cơ B-2 và 4 tiêm kích F-35 bay biểu diễn ở phía trên. Các phóng viên Mỹ hô lên một số câu hỏi với ông Putin nhưng ông đáp lại bằng cử chỉ thể hiện ông không thể nghe rõ.

Video Trump - Putin đến Alaska Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đến căn cứ Elmendorf-Richardson, bắt tay và cùng lên xe di chuyển đến điểm họp. Video: Reuters

Truyền thông Nga cho biết Tổng thống Trump mời Tổng thống Putin ngồi cùng xe và ông chủ Điện Kremlin đã nhận lời. Không có cố vấn nào ngồi cùng với hai lãnh đạo.

Việc ông Trump và ông Putin đi cùng xe được coi là động thái bất thường, đặc biệt là với hai quốc gia đang trong căng thẳng như Nga và Mỹ. Khi Tổng thống Trump muốn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngồi cùng xe trong cuộc gặp tại Singapore hồi năm 2018, các trợ lý đã thuyết phục ông từ bỏ ý định này.

Ông Putin và ông Trump bắt tay nhau tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson hôm 15/8. Ảnh: Reuters

Địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh là một căn phòng tại căn cứ Elmendorf-Richardson. Ông Trump và ông Putin ngồi cạnh nhau, phía sau là phông nền màu xanh có dòng chữ "Theo đuổi hòa bình".

Ông Trump và ông Putin không đưa ra tuyên bố nào và cũng không trả lời câu hỏi của báo giới khi họ chụp ảnh hai lãnh đạo. Phóng viên sau đó được mời ra khỏi phòng để các lãnh đạo bắt đầu hội đàm từ 11h30 (2h30 sáng 16/8 giờ Hà Nội).

Việc ông Trump không đưa ra tuyên bố nào được coi là điểm đáng chú ý. Khi gặp các lãnh đạo thế giới, dù là tại Phòng Bầu dục hay ở nước ngoài, Tổng thống Mỹ thường phát biểu rất nhiều trước khi cuộc hội đàm bắt đầu.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump bắt đầu hội đàm. Ảnh: AFP

Hội nghị diễn ra theo hình thức ba - ba thay vì một - một như kế hoạch ban đầu. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff tham gia cùng Tổng thống Trump, còn Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, dự hội nghị cùng ông Putin.

Theo kế hoạch, trong bữa trưa sau cuộc gặp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles dự kiến góp mặt.

Hội nghị đang diễn ra và chưa rõ bao giờ sẽ kết thúc. Điện Kremlin trước đó cho biết cuộc gặp có thể kéo dài ít nhất 6-7 giờ.

Oanh tạc cơ B-2 và các tiêm kích F-35 bay phía trên căn cứ Elmendorf-Richardson hôm 15/8. Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên ông Trump và ông Putin gặp nhau trực tiếp kể từ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu một lãnh đạo Nga đặt chân đến Alaska kể từ khi Moskva bán vùng lãnh thổ này cho Washington vào năm 1867.

Trọng tâm của cuộc gặp là vấn đề Ukraine, song ông Trump và ông Putin cũng sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh và quốc tế, cũng như trao đổi quan điểm về hợp tác song phương, trong đó có thương mại và kinh tế.

Tổng thống Trump trước đó bày tỏ tin tưởng người đồng cấp Putin muốn đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột tại Ukraine, song cũng cảnh báo hội nghị có tỷ lệ thất bại là 25%. Ông còn đe dọa sẽ khiến Moskva phải hứng chịu "hậu quả rất nghiêm trọng" nếu lãnh đạo Nga không đồng ý ngừng chiến dịch ở Ukraine trong cuộc gặp.

Nếu sự kiện ở Alaska diễn ra tốt đẹp, ông Trump đề xuất các bên sau đó tiếp tục tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine. Các lãnh đạo châu Âu khác có thể cũng sẽ tham gia.