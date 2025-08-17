Ông Trump đổi lập trường, bỏ yêu cầu về lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Ông Trump cho rằng các bên nên hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện để chấm dứt xung đột Ukraine, thay vì theo đuổi lệnh ngừng bắn.

"Tất cả đều nhất trí rằng cách tốt nhất để kết thúc cuộc chiến kinh hoàng giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột. Các lệnh ngừng bắn thường không duy trì được lâu", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên mạng xã hội hôm 16/8.

Đây được coi là thay đổi lớn về lập trường của Tổng thống Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8. Một trong những yêu cầu trọng tâm của ông Trump suốt những tháng qua là đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Đây cũng là mục tiêu mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu theo đuổi từ lâu.

Ông Trump phát biểu trong họp báo chung với ông Putin tại Alaska ngày 15/8. Ảnh: AP

AFP dẫn lời nguồn tin giấu tên tiết lộ Tổng thống Mỹ đã thông báo với ông Zelensky rằng Tổng thống Putin đề xuất phương án Ukraine rút hoàn toàn khỏi vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, đổi lại Nga sẽ ngừng chiến dịch tiến công những khu vực đối phương còn kiểm soát ở tỉnh Kherson và Zaporizhzhia. "Lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ phương án này", nguồn tin cho hay.

Tổng thống Zelensky cùng ngày cho rằng Nga từ chối ngừng bắn sẽ làm tình hình thêm phức tạp, giữa lúc các bên đang cố gắng chấm dứt cuộc xung đột.

"Chúng tôi thấy Nga đã bác bỏ nhiều lời kêu gọi ngừng bắn và vẫn chưa xác định được khi nào sẽ chấm dứt tập kích. Nếu họ không thể thực hiện quyết định đơn giản là ngừng không kích, có thể sẽ mất thêm nhiều thời gian để Nga thực hiện thỏa thuận lớn hơn là chung sống hòa bình với các nước láng giềng trong nhiều thập kỷ", ông cho hay.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin ngày 15/8 họp thượng đỉnh trong vòng 3 giờ, sau đó họp báo chung trong khoảng 11 phút. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ đầu tiên trong hơn 4 năm qua, cũng là lần đầu ông Trump gặp mặt trực tiếp ông Putin kể từ năm 2019.

Ông Putin tuyên bố đã đạt được đồng thuận với ông Trump, bày tỏ hy vọng Ukraine và châu Âu không cản trở tiến trình chấm dứt xung đột. Ông chủ Điện Kremlin đề xuất tổ chức hội nghị tiếp theo ở Moskva và Tổng thống Trump nói điều này có thể diễn ra.

Ông Trump đánh giá Washington và Moskva đạt được tiến triển lớn nhưng chưa có thỏa thuận nào. Trong cuộc phỏng vấn sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cho rằng xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh từ Mỹ.

Hồng Hạnh (Theo Reuters, AFP)