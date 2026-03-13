Israel mở cuộc điều tra vụ tên lửa đạn đạo Iran lao xuống thị trấn Zarzir khiến hàng chục người bị thương.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay cho biết đang xác minh thông tin về vụ tên lửa đạn đạo Iran tấn công thị trấn Zarzir, miền bắc nước này. Chưa rõ thị trấn là mục tiêu hay bị trúng các mảnh vỡ sau khi phòng không Israel đánh chặn tên lửa.

Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ Israel trước đó cho biết "tên lửa đánh trúng một công trình" tại thị trấn Zarzir, nơi cộng đồng người Arab sinh sống, làm hư hại nhà cửa và gây hỏa hoạn.

Tên lửa Iran lao xuống Israel, hơn 60 người bị thương Thiệt hại ở Zarzir, thị trấn phía bắc Israel vào rạng sáng 13/3. Video: IDF

"Hiện trường bị tàn phá nặng nề, quang cảnh rất hỗn loạn", sĩ quan cứu hỏa Shay David cho hay, thêm rằng tên lửa Iran đã lao xuống khu phức hợp gồm 4 ngôi nhà.

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom (MDA) của Israel cho biết gần 60 người bị thương, chủ yếu là thương tích nhẹ do kính vỡ văng trúng hoặc hoảng loạn, trong khi một phụ nữ 34 tuổi bị mảnh đạn găm vào lưng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra sau khi còi báo động được kích hoạt khắp miền bắc Israel và IDF tuyên bố đã phát hiện tên lửa phóng từ Iran.

Một ngôi nhà bị hư hỏng nặng tại Zarzir sáng nay. Ảnh: Kann News

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Iran cũng tập kích hạ tầng trọng yếu của các nước Vùng Vịnh, trong đó có cơ sở dầu khí, cũng như các tàu thuyền tìm cách vượt qua eo biển Hormuz hoặc neo đậu trong khu vực. Giao tranh đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực cũng như kinh tế toàn cầu.

Quân đội Iran ngày 11/3 tuyên bố sẽ tấn công lợi ích kinh tế của Mỹ và Israel trong khu vực, trong đó có các ngân hàng và cơ sở của một số tập đoàn công nghệ. Giới chức Iran cho biết quyết định trên nhằm trả đũa vụ tấn công chi nhánh một ngân hàng của nước này khiến nhiều người thiệt mạng.

Hồng Hạnh (Theo CNN, Israel Times)