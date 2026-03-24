Tên lửa Iran đánh xuống trung tâm Tel Aviv

Giới chức Israel cho biết nhiều địa điểm tại thành phố Tel Aviv trúng tên lửa Iran, khiến ít nhất 6 người bị thương và loạt công trình hư hại.

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom (MDA) của Israel hôm nay thông báo 4 địa điểm tại thành phố Tel Aviv đã trúng tên lửa trong đòn tấn công của Iran. Sự việc xảy ra trong buổi sáng khiến 6 người bị thương, làm hư hại nhiều công trình và phương tiện.

Theo các quan chức địa phương, một đầu đạn chứa khoảng 100 kg thuốc nổ đã rơi xuống trung tâm thành phố, gây thiệt hại diện rộng cho các tòa nhà và xe cộ trong khu vực.

Thành phố Tel Aviv nằm ở miền trung Israel, đóng vai trò trung tâm kinh tế - công nghệ ở nước này.

Hiện trường vụ tập kích tên lửa ngày 24/3 tại Tel Aviv, Israel. Video: X/GLZ Radio

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó phát cảnh báo Iran phóng loạt tên lửa nhằm vào nước này, đồng thời cho biết một số địa điểm ở miền trung Israel trúng đòn tập kích.

IDF sau đó thông báo phát hiện thêm loạt tên lửa đạn đạo khác từ Iran đang bay tới miền trung Israel, khiến còi báo động vang lên tại thành phố Dimona và các thị trấn lân cận sa mạc Negev. Theo IDF, tên lửa này có khả năng đã bị đánh chặn.

Giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin.

Các đợt tập kích diễn ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục không kích Iran, bất chấp Mỹ thông báo sẽ đàm phán với nước này. Ông Netanyahu nói Israel đang "phá hủy một cách có hệ thống" chương trình hạt nhân và tên lửa Iran.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tập kích tên lửa ở Tel Aviv, Israel ngày 24/3. Ảnh: Flash90

IDF ngày 22/3 cho biết Iran đã phóng hơn 400 tên lửa nhằm vào Israel, khoảng 92% trong số này bị bắn hạ.

Ba tuần oanh tạc dữ dội của Mỹ - Israel dường như không làm suy yếu khả năng trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Giới chuyên gia cảnh báo các đợt tấn công ban đầu của Iran có thể chỉ sử dụng tên lửa đạn đạo đời cũ, nhằm kéo giãn lưới phòng không đối phương, buộc Mỹ - Israel và đồng minh tiêu hao lượng lớn tên lửa đắt tiền để đối phó. Những vũ khí hiện đại hơn có thể được triển khai ngay khi lưới phòng thủ Mỹ và đồng minh xuất hiện lỗ hổng.

Theo các cuộc họp kín giữa quan chức quốc phòng với quốc hội Mỹ tuần trước, Iran vẫn có thể còn tới 50% kho tên lửa và bệ phóng được cất giấu trong các hầm ngầm.

Vị trí thành phố Tel Aviv, Israel. Đồ họa: AFP

Nguyễn Tiến (Theo CNN, AFP, AP, Times of Israel)