Ở show The Eras Tour, ca sĩ Mỹ Taylor Swift nói "hạnh phúc hơn bao giờ hết", giữa tin tức cô hẹn hò Matty Healy.

Theo People, trước khi biểu diễn ca khúc Question...? thuộc album Midnights, Swift nói với người hâm mộ có mặt tại sân vận động Gillette ở Foxborough, Massachusetts (Mỹ) hôm 21/5: "Tôi chưa từng thấy hạnh phúc ở mọi khía cạnh của cuộc sống như lúc này. Các bạn là một trong số những lý do khiến tôi có được điều đó. Bên cạnh chuyến lưu diễn, tôi cảm thấy mọi thứ trong cuộc đời dường như đang đi đúng hướng. Tôi chọn biểu diễn Question...? bởi nó gợi cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp".

Taylor Swift: 'Tôi chưa từng hạnh phúc thế này trong đời' Khoảnh khắc Swift cho biết cô cảm thấy hạnh phúc tại đêm diễn hôm 21/5. Video: TikTok benthany_pendelton13

Phát biểu của ca sĩ 33 tuổi gây chú ý khi cô đang vướng tin đồn hẹn hò với Matty Healy - giọng ca của nhóm The 1975. Trước đó, Healy xuất hiện tại nhiều buổi diễn thuộc The Eras Tour và cùng Swift đến nơi ở của cô sau khi đêm nhạc ở Nashville hôm 6/5 kết thúc. Tờ Entertainment Weekly thông báo cả hai bước vào giai đoạn hẹn hò vào ngày 8/5.

Dù chưa xác nhận mối quan hệ, Swift và Healy bắt đầu xuất hiện cùng nhau trước công chúng nhiều hơn. Tại buổi gặp mặt với nhạc sĩ Jack Antonoff cùng vị hôn thê Margaret Qualley ở khách sạn Casa Cipriani (New York), hai ca sĩ dành cho nhau những cử chỉ thân mật.

Antonoff là người hợp tác với hai ca sĩ trong các album mới nhất, bao gồm Midnights của Swift và Being Funny in a Foreign Language của The 1975. Nhạc sĩ Mỹ được cho là người kết nối cả hai trở lại sau khoảng thời gian tìm hiểu không thành công hồi năm 2014.

Gần đây, Healy thường lui tới căn hộ của Swift ở New York. Hôm 16/5, hai ngôi sao cùng rời phòng thu âm Electric Lady Studios trước sự chứng kiến của nhiều người hâm mộ.

Healy có mặt tại đêm nhạc The Eras Tours của Swift hôm 6/5 ở Mỹ. Ảnh: MEGA

Tháng 1 năm nay, lúc còn đang trong mối quan hệ với diễn viên Joe Alwyn, Swift bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc của The 1975 tại London và biểu diễn ca khúc Anti-Hero. "Công chúa nhạc đồng quê" chia tay Alwyn một tháng sau đó.

Theo Daily Mail, Swift thường hợp tác làm nhạc và tham dự các buổi diễn của Healy trong thời gian yêu Alwyn và khiến tài tử cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, tờ The Sun cho biết Swift chia tay Alwyn trước khi tìm hiểu Healy, do đó không xảy ra bất kỳ khúc mắc nào.

Sau đêm diễn tại Foxborough, Taylor Swift tiếp tục The Eras Tour với 11 thành phố còn lại. The Eras Tour là chuyến lưu diễn thứ sáu của Swift nhằm quảng bá tất cả đĩa nhạc cô từng ra mắt. Ca sĩ 33 tuổi miêu tả chuyến lưu diễn là "hành trình đi xuyên các kỷ nguyên âm nhạc của bản thân". The Eras Tour bắt đầu ở Glendale, Arizona hôm 17/3 và kết thúc tại Inglewood, California vào ngày 9/8.

Quốc Bảo