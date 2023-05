Matty Healy - ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò Taylor Swift

Matty Healy, thành viên nhóm The 1975, từng hợp tác làm nhạc với Taylor Swift nhiều năm trước khi vướng tin hẹn hò.

Theo People, ngày 16/5, Swift cùng Healy được bắt gặp rời phòng thu âm Electric Lady Studios ở Greenwich Village, New York (Mỹ). Trước đó, nam nghệ sĩ từng tham dự ba đêm nhạc thuộc The Eras Tour ở Nashville, khởi nguồn cho tin đồn hẹn hò giọng ca Blank Space.

Swift và Healy rời Electric Lady Studios hôm 16/5. Ảnh: Backgrid

Mối quan hệ giữa Healy và "Công chúa nhạc đồng quê" bắt đầu từ năm 2014. Theo Elle, cả hai gặp nhau lần đầu trong buổi biểu diễn của The 1975 tại Los Angeles, khi Swift đi cùng Ellie Goulding và Selena Gomez.

Tháng 11/2014, giọng ca Love Story mặc áo in logo nhóm The 1975 dạo phố giữa thời điểm vướng tin hẹn hò Harry Styles. Một tháng sau, tờ US Weekly đưa tin Swift cùng Healy bí mật yêu đương sau khi cô góp mặt trong một đêm nhạc khác của nhóm tại New York. Tuy vậy, Healy phủ nhận trên Shazam Top 20: "Chúng tôi có gặp nhau và trao đổi số điện thoại, việc bất kỳ ai trên thế giới đều làm. Cô ấy là ngôi sao nhạc pop nổi tiếng và tôi đang ở Australia, vì vậy không thể có chuyện hẹn hò".

Tháng 9/2019, giọng ca The 1975 bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng Swift trong các sản phẩm âm nhạc. Anh nói trên podcast The Green Room: "Tôi biết cô ấy đang thực hiện một bản thu acoustic. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu Swift cần ai đó đồng hành trong sản phẩm, tôi luôn luôn sẵn sàng. Tôi sẽ không bao giờ nói không với cô ấy".

Theo People, tháng 11/2022, The 1975 hợp tác Swift trong quá trình thực hiện album Midnights. Tuy vậy, bài hát đôi bên cùng thu âm đã không thể ra mắt công chúng. "Chúng tôi có làm việc cùng nhau, tiếc là ca khúc không thể ra mắt. Tôi tôn trọng quyết định của Swift", Healy nói trong chương trình Klein/Ally Show.

Tháng 1 năm nay, lúc còn đang trong mối quan hệ với diễn viên Joe Alwyn, "Công chúa nhạc đồng quê" bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc của The 1975 tại London và biểu diễn ca khúc Anti-Hero. Sau đó, cô còn cover bài hát The City của nhóm. Swift chia tay Alwyn vào tháng 2 và bắt đầu tìm hiểu Healy đầu tháng 3, theo The Sun. Nam nghệ sĩ mất 17 tiếng ngồi máy bay để kịp tham dự đêm nhạc đầu tiên của The Eras Tour tại Nashville ngày 5/5, sau khi vừa có chuyến lưu diễn cùng The 1975 tại Philippines.

Ba ngày sau, kênh Entertainment Tonight thông báo Swift và Healy đã bước vào giai đoạn hẹn hò. Nhạc sĩ Jack Antonoff - bạn thân của Swift - là người kết nối cả hai, Entertainment Tonight cho biết. Ngày 11/5, Pagesix đăng tải hình ảnh hai ca sĩ tại khách sạn Casa Cipriani ở New York. Họ nắm tay lúc ra về và được nhân viên an ninh hộ tống.

Matty Healy sinh năm 1989 tại London (bằng tuổi với Taylor Swift), có cả cha và mẹ là diễn viên. Năm 2002, ca sĩ thành lập ban nhạc The 1975 cùng Adam Hann, Ross MacDonald và George Daniel - những người bạn cùng anh theo học tại trường trung học phổ thông Wilmslow. Năm 2013, The 1975 cho ra mắt album đầu tay mang tên nhóm. Ban nhạc đến từ Anh được khán giả biết đến qua các ca khúc như About You, The Robbers, Chocolate hay Somebody Else.

Healy biểu diễn tại đêm nhạc của The 1975 ở Reading (Anh), năm 2022. Ảnh: NME

Trong quá khứ, Healy từng gây tranh cãi vì những trò đùa thiếu tế nhị. Theo Forbes, tại The Adam Friedland Show hồi tháng 2, khi người dẫn chương trình đùa cợt về ngoại hình của nữ rapper Ice Spice, Healy đã cười và hưởng ứng theo. Vào năm 2020, anh còn bị chỉ trích lợi dụng phong trào #BlackLivesMatter để quảng bá cho Love It If We Made It - ca khúc có phần lời thể hiện sự hung hăng của cảnh sát.

Quốc Bảo