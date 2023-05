Taylor Swift nắm tay đồng nghiệp giữa tin hẹn hò

Taylor Swift và ca sĩ Anh Matty Healy nắm tay nhau trong buổi gặp ở khách sạn Casa Cipriani, New York, hôm 11/5.

Theo Page Six, Swift cùng Healy - cùng 33 tuổi, ngồi cạnh nhau và dùng bữa tại sảnh khách sạn. Cả hai trao nhau những cử chỉ thân mật. Giọng ca Back to December và thành viên ban nhạc The 1975 tham gia buổi hẹn hò đôi cùng nhạc sĩ Jack Antonoff và vợ sắp cưới Margaret Qualley.

Swift và Healy (góc phải) nắm tay bước vào khách sạn. Ảnh: Instagram @emilyadorestay

Ca sĩ 33 tuổi diện bộ váy màu vàng pha hoa văn xanh lá, còn Healy mặc vest đen. Nhiều người có mặt tại Casa Cipriani cho biết sau khi dùng bữa, cả hai nắm tay rời khách sạn và được vệ sĩ che dù để giữ riêng tư.

Swift tại đêm diễn The Eras Tour ở sân vận động Allegiant, Las Vegas. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Theo Hollywood Life, Antonoff là người kết nối Swift và Healy sau khi cô chia tay diễn viên Joe Alwyn. Swift và Antonoff có mối quan hệ thân thiết, từng hợp tác trong nhiều ca khúc. Nhạc sĩ người Mỹ cũng đóng vai trò nhà sản xuất cho nhóm The 1975 của Healy.

Ngày 3/5, tờ The Sun cho rằng Swift và Healy hẹn hò được gần hai tháng và đang bước vào giai đoạn "say đắm trong tình yêu". Thông tin được đề cập sau gần một tháng cô chia tay người tình sáu năm là Alwyn. "Thật ra, Swift và Alwyn đã đường ai nấy đi vào tháng 2, vì vậy mối tình với Healy không có kỳ vấn đề gì cả", The Sun viết.

Tại đêm nhạc The Era Tours ở Nashville (Mỹ) của Swift hôm 6/5, nhiều fan chú ý đến sự có mặt của Healy tại khu vực VIP. Giọng ca chính The 1975 theo dõi màn trình diễn của Swift và dùng điện thoại ghi hình lại. Sau đêm nhạc, cả hai cùng nhau ra về và đến căn hộ của Swift ở Nashville, theo Page Six. Hiện họ chưa lên tiếng giải thích về mối quan hệ.

Healy có mặt tại đêm nhạc The Eras Tours của Swift hôm 6/5 ở Mỹ. Ảnh: MEGA

Trước đó vào năm 2015, báo chí đưa tin hai ca sĩ hẹn hò. Tuy vậy, Healy phủ nhận thông tin. Anh nói với Radio Australia: "Chúng tôi có gặp nhau và trao đổi số điện thoại, việc bất kỳ ai trên thế giới đều làm. Cô ấy là ngôi sao nhạc pop nổi tiếng và tôi đang ở Australia, vì vậy không thể có chuyện hẹn hò. Thật buồn cười khi mọi người tin chuyện đó".

Healy sinh năm 1989 tại London (Anh), có cả cha và mẹ là diễn viên. Năm 2002, ca sĩ thành lập ban nhạc The 1975 cùng Adam Hann, Ross MacDonald và George Daniel - những người bạn cùng anh theo học tại trường trung học phổ thông Wilmslow. The 1975 được khán giả biết đến qua các ca khúc như About You, The Robbers hay Somebody Else.

Taylor Swift là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ sinh cùng năm với Healy. Năm 15 tuổi, cô ký hợp đồng với hãng thu âm Big Machine Records và cho ra mắt album đầu tay mang tên Taylor Swift. Giữa thời kỳ pop và rock bão hòa, chất nhạc đồng quê của Swift đã mang đến làn gió mới cho thị trường âm nhạc Mỹ.

Sau 10 album, Swift nhận về 12 giải Grammy, 29 giải Billboard và được tạp chí âm nhạc trên vinh danh ở bảng xếp hạng các nghệ sĩ xuất sắc mọi thời vào năm 2019.

MV 'Lover' của Taylor Swift Taylor Swift hát về tình yêu trong MV "Lover". Video: YouTube Taylor Swift

Quốc Bảo