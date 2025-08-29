MỹTaylor Swift cùng chồng sắp cưới - cầu thủ Travis Kelce - đi cổ vũ đội bóng anh từng chơi thời sinh viên, sau hai ngày thông báo đính hôn.

Theo Page Six, Taylor Swift và Travis Kelce gây chú ý khi đi xem trận bóng bầu dục giữa hai đội Cincinnati Bearcats và Nebraska Cornhuskers tại sân động Arrowhead, thành phố Kansas (Mỹ) hôm 28/8. Cincinnati là trường cũ của Travis, nơi anh từng đại diện thi đấu. Cả hai đi cùng vợ chồng anh trai của cầu thủ và đồng đội hiện tại của anh - Patrick Mahomes.

Trên X, video ghi hình cô vẫy tay chào người hâm mộ thu hút khoảng 500.000 lượt xem sau vài giờ đăng tải. Một số hình ảnh khác cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt view.

Taylor Swift lần đầu xuất hiện sau đính hôn Taylor Swift diện túi Celine khi đi chơi với chồng sắp cưới. Video: X/ Cincinnati Football

Sự xuất hiện của Taylor Swift thu hút nhiều quan tâm do đây là lần đầu cô lộ diện sau khi gây sốt với thông báo đính hôn trên Instagram, hôm 26/8. Hiện không rõ thời điểm chính xác Travis Kelce hỏi cưới, nhưng bố của anh xác nhận sự kiện diễn ra khoảng hai tuần trước đó tại một khu vườn ở thành phố Lee's Summit, bang Missouri.

Theo Billboard, loạt ảnh Taylor Swift nhận lời cầu hôn lập kỷ lục là nội dung có một triệu lượt chia sẻ lại nhanh nhất của nền tảng. Bài đăng vượt 14 triệu lượt thích sau một giờ lên sóng, hiện đạt 33 triệu lượt "thả tim". Ca khúc So High School được ca sĩ chọn làm nhạc nền tăng 400% lượt nghe trực tuyến trên ứng dụng Spotify. Những ngày qua, các trang báo quốc tế và mạng xã hội đưa tin dày đặc về chuyện tình cả hai, điểm lại những cột mốc đáng nhớ của họ sau hai năm yêu nhau.

Taylor Swift và chồng sắp cưới xem thi đấu bóng bầu dục Video bình luận viên giới thiệu sự xuất hiện của Taylor Swift và Travis Kelce trên khán đài thu hút hơn 500.000 lượt xem trên X. Video: ESPN

Chuyện tình của họ bắt đầu khi Travis gây chú ý với Taylor tại concert The Eras Tour tháng 7/2023 ở Kansas, Mỹ. Họ kín đáo tìm hiểu nhau và công khai mối quan hệ vào tháng 9 cùng năm. Từ đó, cả hai liên tục xuất hiện trong các sự kiện của nhau. Những tháng qua, cặp sao hạn chế xuất hiện trước công chúng để tận hưởng kỳ nghỉ sau khi kết thúc các lịch trình lớn.

Travis Kelce bắt đầu mùa NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia) mới vào ngày 5/9. Hiện chưa rõ Taylor Swift có đồng hành bạn trai như hai mùa giải trước hay không. Cô chuẩn bị tái xuất làng nhạc với album phòng thu thứ 12 - The Life of a Showgirl, hôm 3/10. Nguồn tin tiết lộ cả hai đang cân nhắc mua biệt thự tại Ohio, gần quê nhà của Travis. Bất động sản được cho trị giá 18 triệu USD, có phòng thu âm bên trong.

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theoForbes.

Travis Kelce, bằng tuổi Taylor Swift, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ, lập nhiều kỷ lục của NFL. Trước khi thành đôi với Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Phương Thảo (theo Page Six)