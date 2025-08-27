2 năm Travis Kelce theo đuổi Taylor Swift

Taylor Swift nói được cầu thủ Travis Kelce theo đuổi "dữ dội" suốt hai năm, trước khi cô nhận lời cầu hôn của anh.

Chuyện tình của cặp sao bước sang trang mới khi cặp sao thông báo đính hôn. Trên Instagram ngày 26/8, họ gửi tin vui đến người hâm mộ bằng bộ ảnh ca sĩ nhận lời cầu hôn, khoe nhẫn kim cương do chồng sắp cưới thiết kế.

Hiện không rõ ngày chính xác Travis Kelce ngỏ lời, nhưng bố của anh - ông Ed Kelce - cho biết sự kiện diễn ra khoảng hai tuần trước đó. Trò chuyện với ABC News Cleveland hôm 26/8, ông kể con trai hỏi cưới Taylor Swift tại một khu vườn ở thành phố Lee's Summit, bang Missouri, sau khi mời cô ra ngoài ăn tối.

Theo ông, Travis Kelce dự định cầu hôn trong tuần này để có thêm thời gian chuẩn bị mọi thứ hoành tráng, nhưng Taylor Swift trông "thiếu kiên nhẫn". Ông cho biết: "Tôi nói với con nhiều lần rằng có thể quỳ xuống hỏi cô ấy chỗ nào cũng được, ngay cả bên đường vì nơi nào cũng khiến giây phút đó trở nên đặc biệt". Sau khi ca sĩ nói "đồng ý", cả hai gọi điện ngay để báo tin mừng cho bố mẹ hai bên.

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift trong khu vườn đầy hoa. Theo People, chuyên gia ước tính tổng chi phí mua hoa, trang trí khoảng 38.000 USD. Ảnh:Instagram/ Taylor Swift

Taylor Swift và Travis Kelce công khai mối quan hệ vào tháng 9/2023 nhưng mối tình của họ chớm nở từ hai tháng trước đó. Tháng 7 cùng năm, anh gây chú ý khi xuất hiện tại concert The Eras Tour của ca sĩ ở Kansas (Mỹ), trao đổi vòng tay tình bạn - đặc sản của cộng đồng fan Taylor Swift - với những người hâm mộ. Sau khi trở về từ buổi hòa nhạc, Travis Kelce xuất hiện trên podcast New Heights của mình và anh trai Jason, nói thất vọng vì không thể tặng vòng có số điện thoại của anh cho cô, cũng không có cơ hội trò chuyện với nhau sau concert.

Gần đây, Taylor Swift xuất hiện trên New Heights, nhắc lại chuyện cũ với anh em nhà Kelce. Cô nói đùa rằng bạn trai năm đó hành xử như "một người đàn ông đang ăn vạ" chỉ vì không thể gặp cô. "Travis không gặp được tôi nên biến chuyện này thành vấn đề của mọi người. Ban đầu tôi đã nghĩ thế. Anh ấy thậm chí không liên hệ trợ lý của tôi, cho rằng chỉ vì quen nhân viên thang máy mà có thể nhờ cô ấy dẫn xuống phòng thay đồ của tôi", nghệ sĩ kể lại.

Taylor Swift đi chơi cùng bạn trai ở New York tháng 11/2024. Ảnh: GC Images

Cũng trên podcast, Taylor Swift so sánh cách Travis Kelce nỗ lực theo đuổi cô như tình tiết trong phim tình cảm thập niên 1980. Ca sĩ giải thích: "Anh ấy hành động như kiểu sẽ đứng bên ngoài cửa sổ nhà tôi cùng chiếc máy cassette và hỏi: 'Anh muốn hẹn hò với em. Em có muốn đi chơi với anh không? Anh đã làm vòng tay cho em. Em có muốn hẹn hò với anh không?'. Tôi đã nghĩ: 'Nếu anh chàng này không bị điên thì đây chính là điều mình muốn đem vào nhạc khi còn là thiếu nữ'".

Theo Travis Kelce, anh dùng danh sách bài hát trong The Eras Tour để lên kế hoạch "chinh phục trái tim" của cô. Cầu thủ nói: "Tại concert, tôi ngồi nghe từng bài cô ấy hát và tự nhủ: 'Mình biết chính xác cô ấy muốn mình làm gì'". Anh còn tuyên bố bản thân là "người đàn ông may mắn nhất thế giới" vì có tình yêu của Taylor Swift.

Taylor Swift nói về Travis Kelce Taylor Swift mô tả Travis Kelce như "dấu chấm than sống", biết cách khuấy động cuộc sống của mọi người. Video: YouTube/ New Heights

Từ khi công khai chuyện tình cảm, cả hai thường xuyên tham dự các sự kiện của nhau, liên tục là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Suốt mùa NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia) 2024, Taylor Swift đi xem nhiều trận đấu, từ các vòng loại đến chung kết Super Bowl thường niên. Travis Kelce cũng góp mặt trong nhiều buổi hòa nhạc của Taylor Swift, từng cùng cô lên sân khấu biểu diễn. Cả hai còn đi làm từ thiện, thăm và tặng quà trẻ em ở một bệnh viện nhi trong thành phố Kansas tháng 12/2024.

Trong một cuộc phỏng vấn, cầu thủ 36 tuổi cho biết hai người xem nhau là "bạn đồng hành" (plus one), yêu thích lĩnh vực của người mình yêu. Anh nói tự hào trước những nỗ lực của Taylor Swift, học hỏi bạn gái sự điềm tĩnh khi giao lưu người hâm mộ.

Bạn trai đến Singapore ủng hộ concert của Taylor Swift Travis Kelce hát, nhảy theo ca khúc "Look What You Made Me Do" của Taylor Swift tại concert chặng Singapore tháng 3/2024. Video: X

Bên cạnh ủng hộ sự nghiệp của bạn trai, Taylor Swift thể hiện tình cảm bằng âm nhạc, được cho đã viết nhạc về mối tình này. Trong album The Tortured Poets Department ra mắt tháng 4/2024, nhiều người hâm mộ cho rằng hai bản nhạc The Alchemy và So High School dành cho Travis Kelce.

Theo Us Weekly, dựa vào phần ca từ, fan lập luận The Alchemy được ca sĩ lấy cảm hứng từ những chiến thắng của Travis Kelce. Trong bài hát còn lại, người hâm mộ tin rằng cô so sánh bản thân và bạn trai như "cặp gà bông" nổi tiếng ở trường cấp ba. Taylor Swift đã dùng ca khúc này làm nhạc nền cho bài thông báo đính hôn.

Những tháng gần đây, báo chí quốc tế không còn đưa tin dày đặc về cặp sao vì họ chọn sống ẩn sau khi hoàn thành còn các lịch trình lớn. Taylor Swift khép lại tour diễn The Eras Tour cuối năm ngoái, Travis Kelce kết thúc mùa giải 2024 bằng trận chung kết Super Bowl tháng 2. Suốt thời gian nghỉ ngơi, họ dành nhiều thời gian bên nhau, đi du lịch, gặp gỡ gia đình và bạn bè. Hồi tháng 7, Travis Kelce khiến người hâm mộ thích thú khi đăng loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn gái.

Sắp tới, Kelce bắt đầu mùa giải mới. Còn Swift tái xuất làng nhạc bằng album phòng thu thứ 12 - The Life of a Showgirl, dự kiến ra mắt ngày 3/10.

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Ngoài giọng hát hay, ca sĩ có khả năng sáng tác, tạo ra nhiều hit trong sự nghiệp. Trong gần 20 năm làm nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Doanh thu của tour diễn giúp cô bước vào hàng ngũ tỷ phú với khối tài sản 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Travis Kelce, 36 tuổi, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ, lập nhiều kỷ lục của NFL. Trước khi thành đôi với Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Phương Thảo (theo People, Us Weekly)