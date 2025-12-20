Taylor Swift được mẹ mai mối cho Travis Kelce

Trước khi Taylor Swift yêu Travis Kelce, mẹ cô - bà Andrea Swift - từng nói tốt về con rể tương lai, thuyết phục cô gặp anh.

Trong tập bốn của The End of an Era - phim tài liệu về chuyến lưu diễn Eras Tour của Taylor Swift, bà Andrea ôn kỷ niệm làm mai Travis Kelce cho con gái. Cả hai nhắc lại việc Kelce - hiện là chồng sắp cưới của Swift - từng gây chú ý khi đến xem show của cô ở Kansas (Mỹ) hồi tháng 7/2023.

Cuộc trò chuyện của Taylor Swift và mẹ về Travis Kelce Trích cuộc trò chuyện của Taylor Swift và mẹ trong tập bốn mang tên "Thank You For The Lovely Bouquet", lên sóng hôm 19/12 . Video: Disney+

Bà Andrea, 67 tuổi, kể rằng khi đang lướt Internet, bà thấy tin Travis Kelce xuất hiện tại show của Swift, mang theo vòng tình bạn - đặc sản của cộng đồng fan ca sĩ - và bày tỏ muốn gặp cô. Sau đó, bà gọi cho người họ hàng tên Robin - chuyên gia về đội Kansas City Chiefs nơi Kelce thi đấu - để hỏi thông tin về anh.

Robin nhận xét Travis Kelce là "anh chàng tử tế nhất", rất hiếu thảo với mẹ. Nghe vậy, bà Andrea muốn tác hợp Taylor Swift với anh. Sau đó, bà gọi cho con gái để giới thiệu Travis Kelce với cô, khuyên cô mở lòng.

Trên chương trình, bà Andrea khen con rể tương lai chân thành. "Mẹ nghĩ việc cậu ấy đến xem buổi biểu diễn của con, mang theo thứ gì đó thuộc về thế giới của con, là điều ngọt ngào nhất trên đời. Với mẹ, những hành động đó nói lên rất nhiều điều", bà nói thêm.

Taylor Swift và mẹ cùng tham gia sự kiện năm 2010. Ảnh: WireImage

Tháng 9/2023, Taylor Swift và Travis Kelce công khai mối quan hệ, từ đó luôn có mặt trong tất cả sự kiện của nhau. Hồi tháng 8, cặp sao khiến mạng xã hội bùng nổ khi thông báo đính hôn. Trước Travis Kelce, Taylor Swift yêu nhiều người nhưng không ai thuộc giới thể thao. Mối tình gần nhất của cô là ca sĩ Matty Healy - thủ lĩnh ban nhạc The 1975. Họ chia tay hồi tháng 6/2023 sau một tháng yêu đương. Hai tháng trước đó, cô khép lại chuyện tình dài gần bảy năm với diễn viên Joe Alwyn.

Cũng trong phim tài liệu, Swift cho biết hai mối quan hệ trước tan vỡ trong giai đoạn đầu của tour diễn. Cô vượt qua nỗi đau tình cảm nhờ tình yêu dành cho các đêm nhạc. "Những chuyến lưu diễn chưa từng là điều khó khăn trong đời tôi. Chúng là thứ giúp tôi tìm lại mục đích sống giữa nhiều thứ tệ hại đang xảy ra ngoài kia. Đàn ông có thể khiến bạn thất vọng, nhưng Eras Tour thì không", cô nói.

Bên cạnh đó, Taylor Swift thừa nhận cuộc sống lưu diễn khiến các mối quan hệ gặp nhiều trở ngại, nhưng mọi thứ thay đổi khi cô yêu Travis Kelce. Theo cô, cả hai hòa hợp nhờ có nhiều điểm tương đồng trong công việc, cách nhìn nhận sự nghiệp cũng như thấu hiểu nhau.

Ca sĩ cũng nhắc lại kỷ niệm Kelce lên sân khấu biểu diễn cùng cô tại chặng London tháng 6/2024, nhận xét anh là người luôn sẵn sàng "nói có" (yes guy) với cuộc sống. "Anh ấy có thể khiến thời gian như chậm lại trong những giờ phút căng thẳng nhất. Anh ấy đứng trên sân khấu và trở thành người biểu diễn duyên dáng, dễ mến nhất mà bạn có thể diễn cùng", Taylor Swift nói thêm.

Travis Kelce bế Taylor Swift trên sân khấu The Eras Tour Travis Kelce bế Taylor Swift trên sân khấu. Video: X/ The Eras Tour UK & Ireland

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Travis Kelce, bằng tuổi Taylor Swift, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ, lập nhiều kỷ lục của NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ). Trước khi yêu Taylor, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

The End of an Era phim tài liệu mới của Taylor Swift, ghi lại quá trình cô chuẩn bị và tổ chức chuyến lưu diễn tỷ USD Eras Tour từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Phim gồm sáu tập, chiếu hai tập mỗi tuần trên nền tảng Disney+ từ ngày 12/12. Hai phần cuối lên sóng ngày 23/12.

Trailer phim tài liệu "The End of an Era" của Taylor Swift Trailer phim tài liệu "The End of an Era" của Taylor Swift. Video: Disney+

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter)