Bạn trai bế Taylor Swift trên sân khấu

AnhTravis Kelce - người yêu của Taylor Swift - diễn cảnh bế ca sĩ trên sân khấu The Eras Tour.

Theo Entertainment Weekly ngày 23/6, cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, 35 tuổi, góp mặt trong phần đầu tiết mục I Can Do It With a Broken Heart. Anh hóa trang thành một trong ba vũ công mặc tuxedo và đội mũ chóp cao, diễn cảnh bế Taylor Swift giả vờ ngất xỉu. Người hâm mộ reo hò phấn khích trước hoạt cảnh của cặp sao.

Trên X, video ghi lại cảnh Taylor Swift được bạn trai bế như công chúa đạt gần một triệu lượt xem. Nhiều tài khoản khen màn trình diễn dễ thương, nhận xét khoảnh khắc này sẽ trở thành huyền thoại.

Travis Kelce bế Taylor Swift trên sân khấu The Eras Tour Travis Kelce biểu diễn cùng Taylor Swift. Video: X The Eras Tour UK & Ireland

Trang tin cho biết Travis Kelce nhiều lần xuất hiện tại concert của bạn gái với tư cách khán giả. Lần đầu tiên cầu thủ Mỹ tham gia buổi hòa nhạc trong vai trò bạn diễn.

Trước đó, Taylor Swift từng gián tiếp đưa bạn trai lên sân khấu bằng cách đổi lời bài hát Karma ở The Eras Tour chặng Argentina, hồi tháng 11/2023. Thay vì hát "Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me" (Nghiệp chướng là gã trai trên màn ảnh. Chàng sẽ về thẳng nhà vì tôi), nghệ sĩ đổi thành "Karma is the guy on the Chiefs" với "Chiefs" là cách gọi tắt của Kansas City Chiefs - đội bóng Travis Kelce đang thi đấu.

Travis Kelce bế Taylor Swift trên sân khấu. Ảnh: X SwiftNYC

Concert The Eras Tour chặng London được tổ chức tại sân vận động Wembly từ ngày 21 đến 23/6. Theo Page Six, Travis Kelce ủng hộ cả ba đêm diễn của Taylor Swift. Anh ngồi cạnh bố mẹ của bạn gái ở khu vực VIP vào chủ nhật vừa qua.

Ngoài gia đình và người yêu của Taylor Swift, nhiều sao hạng A như Tom Cruise, Cate Blanchett, Hugh Grant, Ellie Goulding cũng có mặt tại hòa nhạc. Thái tử William đưa hai con là hoàng tử George, 11 tuổi, công chúa Charlotte, chín tuổi, đến đêm diễn đầu tiên. Hiện bức ảnh Taylor chụp selfie cùng các thành viên hoàng gia gây bão mạng xã hội, tính đến hiện tại đạt gần 10 triệu lượt thích trên Instagram.

Cặp sao chụp hình cùng gia đình Thái tử William. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận The Eras Tour của nghệ sĩ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là Nhân vật của năm 2023.

Cô tái khởi động chuyến lưu diễn The Eras Tour sau khi ra mắt album The Tortured Poets Department hôm 19/4. Sau London, ca sĩ tiếp tục tổ chức các đêm diễn tiếp theo lần lượt tại Ireland, Hà Lan, Thụy Sĩ, Italy, Đức, Ba Lan và Áo. Theo Daily Mail, concert của Taylor Swift tại Anh được kỳ vọng mang lại một tỷ bảng cho nền kinh tế nước này.

Travis Kelce, 35 tuổi, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ thuộc đội Kansas City Chief, liên tục lập nhiều kỷ lục của NFL (National Football League - Giải bóng bầu dục quốc gia). Anh vừa giúp đội nhà giành giải vô địch tại Super Bowl 2024, hôm 12/2. Trước khi thành đôi với Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Chuyện tình bắt đầu khi Travis thu hút sự chú ý của nghệ sĩ tại buổi hòa nhạc Eras Tour hồi tháng 7/2023 tại Kansas (Mỹ). Họ giữ kín mối quan hệ để tìm hiểu nhau. Sau hai tháng, Taylor và Travis công khai tình cảm, kể từ đó, ca sĩ thường xuyên có mặt trong các trận đấu của bạn trai.

Phương Thảo (theo Entertainment Weekly, Page Six)