Anh em họ đấu nhau ở chung kết Thượng Hải Masters

Trung QuốcArthur Rinderknech hạ Daniil Medvedev 4-6, 6-2, 6-4, để vào chung kết Thượng Hải Masters gặp người em họ Valentin Vacherot.

Đây không chỉ là lần đầu Rinderknech và Vacherot góp mặt ở chung kết Masters 1000, mà còn là lịch sử của hệ thống ATP khi hai người thân trong gia đình đối đầu ở trận tranh cup. Câu chuyện của họ khiến cả thế giới quần vợt phải sững sờ. ATP thậm chí viết rằng hai anh em đã "biến Thượng Hải thành Hollywood".

"Trong những giấc mơ tuyệt nhất, chúng tôi cũng không dám mơ tới điều này. Không một ai trong gia đình từng mơ rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra", Rinderknech chia sẻ sau khi hạ Medvedev hôm 11/10. "Chúng tôi chỉ bắt đầu nghĩ về điều này từ vòng tứ kết. Giờ thì cả hai chúng tôi đều đang ở đây, là những người cuối cùng còn lại. Thật không thể tin được".

Sau lỗi kép của Medvedev ở match-point thứ hai, Rinderknech ngã xuống sân trong niềm hạnh phúc tột cùng. Vacherot, người quay lại sân Trung tâm để theo dõi những khoảnh khắc cuối cùng của anh họ, ôm đầu đầy xúc động. Tay vợt Monaco nhanh chóng xuống sân để ôm chầm lấy Rinderknech trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Trên ống kính truyền hình, Rinderknech ký lên camera dòng chữ: "Giờ thì sao nữa đây?!"

Rinderknech (phải) ôm người em họ Vacherot, trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 11/10. Ảnh: Reuters

Trận thắng này đưa Rinderknech trở thành tay vợt Pháp thứ 9 trong lịch sử lọt vào một trận chung kết ATP Masters 1000. Đây mới chỉ là trận chung kết ATP thứ hai trong sự nghiệp của Rinderknech, sau khi anh thua ở Adelaide 2022.

Ở trận bán kết tối 11/10, Medvedev nhập cuộc tốt, thắng trắng khi trả giao ở game thứ ba và cầm chắc set đầu với chiến thắng 6-4. Cựu số một thế giới tưởng chừng sẽ tiến gần đến danh hiệu Masters đầu tiên của mùa giải. Nhưng độ ẩm cao vào buổi tối đã khiến trái bóng trở nên chậm hơn, và Rinderknech bắt đầu cảm thấy đuối sức.

"Tôi gần như kiệt sức sau set đầu tiên", Rinderknech nói sau trận. "Tôi nghĩ có thể mình sẽ thua, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Ít nhất, tôi sẽ làm cho Daniil mệt nhoài, để ngày mai Vacherot có chút lợi thế thể lực khi vào trận".

Tuy nhiên, Rinderknech đã làm được hơn thế. Tay vợt Pháp sớm dẫn 2-0 trong set hai sau một cú bỏ nhỏ chuẩn xác và cứu toàn bộ 9 break-point trong hai set cuối. Nỗ lực xuất sắc đó giúp anh lật ngược thế cờ.

Ở set quyết định, khi tỷ số là 3-3, Rinderknech đối mặt hai break-point liên tiếp nhưng đều cứu thành công bằng những cú giao bóng vào góc chữ T đầy uy lực. Anh sau đó giữ game giao bóng trắng để dẫn 5-4. Ở game tiếp theo, Rinderknech tận dụng lỗi kép của Medvedev để kết thúc trận đấu.

Rinderknech mừng chiến thắng ở bán kết Thượng Hải Masters, trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Trung Quốc, hôm 11/10. Ảnh: Reuters

Chiến thắng này giúp Rinderknech vươn lên thứ 28 trên bảng điểm ATP, và có thể lên tới vị trí thứ 22 nếu đăng quang ở Thượng Hải. Vacherot thì chắc chắn vào top 60 sau khi hạ Novak Djokovic ở trận bán kết trước đó.

Dù kết quả trận chung kết ra sao, chắc chắn hai anh em họ Rinderknech và Vacherot sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đối đầu trong một trận chung kết Masters 1000, một trong những danh hiệu danh giá nhất của quần vợt chuyên nghiệp.

Câu chuyện cổ tích tại Thượng Hải đang bước vào chương cuối. Một trận đấu của gia đình, nhưng cũng là một cuộc chiến vì vinh quang chưa từng có với Rinderknech và Vacherot. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 15h30 ở Thượng Hải hôm nay 12/10, giờ Hà Nội.

Vy Anh