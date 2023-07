Tẩy răng bằng vỏ chanh có trắng sáng không?

Tẩy trắng răng bằng vỏ chanh làm hại men răng, gây xỉn và nhanh ố màu hơn không? Xin bác sĩ tư vấn? (Giang, 29 tuổi, Bình Phước).

Trả lời:

Vỏ chanh có chứa axit citric và các thành phần tự nhiên khác có khả năng tẩy trắng nhẹ, nhưng không phải phương pháp an toàn, hiệu quả. Axit citric trong vỏ chanh có tính chất axit mạnh, có thể gây ăn mòn men răng khiến răng mềm yếu và dễ bị tổn thương. Axit khiến răng nhạy cảm, sậm màu và tăng nguy cơ mắc các vấn đề về răng sau này.

Đối với trẻ nhỏ, răng chưa phát triển hoàn toàn và men răng còn yếu, việc sử dụng vỏ chanh hoặc các phương pháp tẩy trắng tự nhiên dễ làm tổn thương răng. Nếu dùng vỏ chanh tẩy trắng răng đã làm răng sứ hoặc các vật liệu khác trong răng có thể gây hại cho bề mặt, làm mất bóng và làm hỏng vật liệu răng sứ.

Để tẩy răng an toàn, bạn nên đến phòng khám để được can thiệp. Các bác sĩ sẽ sử dụng các chất tẩy trắng chuyên nghiệp có nồng độ cao hơn và kiểm soát kỹ thuật để bảo vệ răng và nướu. Bác sĩ có thể tạo cho bạn một máng đeo tẩy trắng răng cá nhân, đi kèm với gel tẩy trắng có nồng độ thấp hơn so với tẩy trắng chuyên nghiệp. Bạn sẽ sử dụng máng đeo và gel tẩy tại nhà theo hướng dẫn mà không gây hại da.

Hiện, có nhiều sản phẩm tẩy trắng răng trên thị trường, bao gồm gel, băng dính, kem đánh răng tẩy trắng. Tuy nhiên, một số sản phẩm gây nhạy cảm răng hoặc kích ứng nướu. Trước khi sử dụng, bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các chỉ dẫn.

Duy trì một chế độ ăn uống và chăm sóc răng miệng lành mạnh, hạn chế tiếp xúc với các chất gây mờ màu như cafe, rượu vang đỏ và thuốc lá. Đánh răng đúng cách hai lần mỗi ngày và thăm răng miệng định kỳ để giữ cho răng trắng sáng và khỏe mạnh.

Bác sĩ. Tạ Quốc Hưng Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM