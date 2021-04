Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được cấp chứng nhận an toàn

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được Tư vấn độc lập ACT (Pháp) cấp chứng nhận an toàn hệ thống.

Chiều 29/4, Bộ Giao thông Vận tải cho hay đây là một chứng chỉ quan trọng để Hội đồng Kiểm tra nhà nước đánh giá công tác an toàn dự án và là cơ sở để Bộ Giao thông Vận tải nghiệm thu công trình.

Sau khi có chứng nhận an toàn, Bộ Giao thông Vận tải đã bổ sung báo cáo "nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng" và gửi tới Hội đồng kiểm tra nhà nước. Dự kiến sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, Hội đồng sẽ xem xét, đánh giá để ra thông báo về kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

"Sau khi Hội đồng Kiểm tra nhà nước thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu, dự án sẽ được bàn giao cho UBND Hà Nội vận hành khai thác thương mại trong tháng 5", đại diện Bộ Giao thông Vận tải thông tin.

Tàu Cát Linh - Hà Đông trong khu bảo dưỡng, sửa chữa. Ảnh: Ngọc Thành.

Hiện dự án đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị. Từ đầu tháng 4, Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) và Công ty Metro Hà Nội đã tiếp nhận các hồ sơ tài liệu, kiểm đếm tài sản của dự án từ Tổng thầu Trung Quốc. Các bên cũng phối hợp hoàn thiện các giải pháp xử lý với những khuyến cáo của đơn vị tư vấn độc lập.

"Các điều kiện kỹ thuật của dự án đã đảm bảo có thể vận hành. Tuy nhiên, các hồ sơ, thủ tục nghiệm thu còn phụ thuộc vào quy trình kiểm tra của Tư vấn an toàn ACT và Hội đồng Kiểm tra nhà nước dẫn đến mốc thời gian đó không đạt được như mong muốn", đại diện Bộ Giao thông Vận tải thông tin.

Sau 10 năm, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành xong phần xây dựng hạ tầng hơn 13 km cầu cạn, 12 nhà ga trên cao, 16 khu đơn thể Depot và cảnh quan cây xanh. Tháng 12/2020, dự án đã chạy thử toàn hệ thống để kiểm chứng độ an toàn và năng lực vận hành của toàn bộ nhân viên. Đây là bước bắt buộc trong quá trình đánh giá an toàn kỹ thuật do tư vấn ACT thực hiện.

Căn cứ kết quả vận hành thử, tư vấn cấp chứng chỉ an toàn hệ thống cho dự án. Sau đó Bộ Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) nghiệm thu công trình và bàn giao cho Hà Nội quản lý, vận hành.