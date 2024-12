Tàu điện Bến Thành - Suối Tiên dừng chạy do mưa lớn

TP HCMHệ thống bảo vệ điện của metro Bến Thành - Suối Tiên kích hoạt khi mưa lớn cùng sấm sét, nhiều tàu dừng chạy hơn 30 phút để đảm bảo an toàn, chiều 27/12.

Gần 17h, mưa nặng hạt đổ xuống TP HCM trên diện rộng ở khu trung tâm, TP Thủ Đức cùng các quận Bình Thạnh, Gò Vấp... Ảnh hưởng mưa, nhiều đoàn tàu thuộc metro Bến Thành - Suối Tiên đang chạy phải dừng ở một số ga. Nhiều khách nhốn nháo khi metro dừng chạy, hệ thống cũng phát thông báo "xin lỗi hành khách" do hành trình bị chậm.

Anh Minh Hiệp, 32 tuổi, nói sau hành trình từ Bến Thành tới ga Thủ Đức, tàu dừng lại trong cơn mưa lớn. Cùng lúc, đoàn tàu khác hướng Suối Tiên về Bến Thành khi tới nhà ga này cũng ngưng. Hệ thống loa tiếp tục phát cảnh báo tàu bị chậm do ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi, đồng thời bảng thông tin tại nhà ga cũng hiển thị "dịch vụ tàu gián đoạn"...

Hành khách chờ tàu ở ga Bến Thành do bị chậm chuyến, chiều 27/12. Ảnh: Hạ Giang

Giải thích sự cố trên, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1 - đơn vị vận hành metro), cho biết khoảng 17h25, thời tiết mưa to, kèm giông lốc, sấm sét nên hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên được kích hoạt. Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, đơn vị quyết định tạm dừng lịch trình chạy tàu và đưa metro về các nhà ga. Các đoàn tàu cùng toàn bộ hệ thống cũng được kiểm tra.

"Sau khoảng 30 phút, các hoạt động chạy tàu được khôi phục lại bình thường", đại diện HURC1 nói và cho biết giai đoạn metro mới vận hành việc quyết định dừng, rà soát toàn bộ hệ thống theo quy trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Hành trình một số chuyến tàu bị chậm, đơn vị vận hành mong muốn được hành khách chia sẻ.

Cũng theo đại diện HURC1, metro Bến Thành - Suối Tiên mới khai thác nên tất cả lỗi kỹ thuật dù nhỏ cũng được các đơn vị kiểm soát, kịp thời đánh giá, đảm bảo an toàn.

Hôm qua, do lỗi tín hiệu một tàu phải dừng ở ga Ba Son (quận 1) trong 10 phút để kiểm tra, ảnh hưởng dây chuyền nhiều tàu khác.

Metro Bến Thành - Suối Tiên là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của TP HCM, bắt đầu đưa vào khai thác hôm 22/12. Trong một tháng đầu, người dân đi metro được miễn vé. Những ngày qua, lượng khách trải nghiệm tuyến tàu điện này rất lớn, một số nhà ga quá tải giờ cao điểm. Thống kê từ 22 đến 25/12, metro đã chạy gần 800 chuyến, phục vụ gần 400.000 lượt khách.

Xe chết máy trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, trong cơn mưa chiều 27/12. Ảnh: Tuấn Việt

Trận mưa lớn chiều nay kéo dài gần một giờ. Dù là trận mưa cuối mùa cũng khiến một số tuyến đường ở thành phố bị ngập, như Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Khối (Gò Vấp); Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức)... Ùn tắc xảy ra ở nhiều nơi do mưa lớn giờ cao điểm.

Gia Minh