Taper 'kiểu mùa thu Hà Nội' cho runner giải chạy đêm

Ngày 1: Ổn định thể trạng, làm quen nhịp sống Hà Nội

Runner từ các tỉnh, thành nên di chuyển đến Hà Nội trong buổi sáng thứ Sáu. Nên chọn khách sạn gần khu vực phố cổ, trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình để thuận tiện cho việc nhận race-kit và di chuyển đến vạch xuất phát.

Đến sớm hai ngày giúp cơ thể thích nghi với tiết trời se lạnh, hanh khô và độ ẩm đặc trưng của mùa thu Hà Nội, đặc biệt quan trọng với VĐV chạy đêm khi giờ thi đấu lệch nhịp sinh học thông thường.

Runner nên dành buổi sáng đầu tiên để thư giãn bằng việc dạo bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, cảm nhận nắng thu vàng và không khí trong lành. Đây là cách giúp điều chỉnh nhịp thở và ổn định nhịp tim sau di chuyển dài. Một ly cà phê trứng trên phố Nguyễn Hữu Huân là gợi ý cho khoảng nghỉ giữa buổi.

Cà phê trứng - đặc sản Hà Nội thường được nhiều du khách quốc tế nhắc tới. Ảnh: Lê Liên

Buổi trưa, runner cùng gia đình có thể thưởng thức các món nhẹ, giàu đạm và tinh bột dễ tiêu như bún chả Hàng Mành, phở Bát Đàn, phở Khôi Hói (Hàng Vải) hay miến lươn Đông Thịnh (Hàng Điếu) - quán được Michelin trao giải Bib Gourmand năm 2024. Những món này không gây đầy bụng, phù hợp để cơ thể hấp thụ năng lượng ổn định trước ngày thi đấu.

Chiều, runner tranh thủ đến khu vực nhận race-kit hoàn tất thủ tục, vừa dạo khu expo để tìm hiểu sản phẩm thể thao, thực phẩm bổ sung năng lượng hoặc tham gia mini game thư giãn. Hoạt động nhẹ nhàng, tránh đi bộ quá nhiều hoặc đứng lâu.

Buổi tối, một vòng chạy thả lỏng quanh hồ để giữ chân linh hoạt và cảm nhận nhiệt độ buổi đêm của Hà Nội. Bữa tối cần ưu tiên các món giàu tinh bột nhưng dễ tiêu. Bạn có thể chọn phở gà (nước trong, ít béo), bún thang, hoặc một suất cơm trắng với ức gà luộc. Sau bữa ăn, một ly trà ấm ở khu vực Nhà Thờ Lớn sẽ giúp tinh thần thư giãn và dễ ngủ hơn trước ngày chạy.

Ngày 2: Sẵn sàng cho cuộc đua đêm

Buổi sáng hôm sau, runner có thể bắt đầu ngày bằng vài động tác giãn cơ hoặc đi bộ nhẹ quanh phố Phan Đình Phùng, nhà thờ Cửa Bắc - tuyến đường được xem là đẹp nhất Hà Nội vào mùa thu. Chọn những cung đường nhiều bóng cây, không quá đông người, thuận lợi cho việc hít thở và chụp hình lưu niệm.

Một bạn trẻ check-in với xe hoa trên phố Phan Đình Phùng. Ảnh: Tùng Đinh

Đây cũng là thời điểm thích hợp để làm quen mặt đường và thời tiết buổi sáng, tránh tiêu hao sức.

Bữa trưa nên chọn món vừa đủ năng lượng, ít dầu mỡ như bún ngan Nhàn, bún cá Hàng Đậu hoặc cơm niêu Mã Mây. Tránh đồ chiên rán, cà phê đặc hoặc bia, vì có thể ảnh hưởng tới tiêu hóa và giấc ngủ ngắn buổi chiều.

Chiều là giai đoạn nạp năng lượng và phục hồi. Runner nên hạn chế di chuyển, kiểm tra lại thiết bị. Nếu muốn ổn định tâm lý trước race, có thể tìm một quán cà phê yên tĩnh, thưởng thức một đĩa cốm xào nóng hổi và nghiên cứu lại bản đồ đường chạy, chiến thuật pace.

Khu expo VnExpress Marathon bày bán đa dạng sản phẩm cho runner. Ảnh: VnExpress Marathon

Ngày 3: Tận hưởng cuộc đua

VnExpress Marathon Hanoi Midnight xuất phát lúc 0h ngày Chủ Nhật, đưa VĐV qua những tuyến phố trung tâm như Nhà hát Lớn, cầu Chương Dương, Tràng Tiền, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục...

Không khí đêm lạnh, gió nhẹ là điều kiện lý tưởng giúp cơ thể duy trì nhịp tim ổn định, giảm mất nước và mệt mỏi.

VĐV sẽ cán đích lúc rạng sáng, khi thành phố dần thức giấc trong làn sương mỏng và không khí của buổi sớm mùa thu. Sau một chặng đua dài, runner có thể cùng bạn bè thưởng thức phở gà trộn Khánh Béo, xôi Yến (Nguyễn Hữu Huân), xôi ông Hòa (Bạch Đằng), xôi Bà Thu (Thợ Nhuộm) hay cháo trai Trần Xuân Soạn - những hàng ăn quen thuộc của dân Hà Nội mở xuyên đêm. Những món này giàu tinh bột, giúp cơ thể phục hồi glycogen sau khi vận động cường độ cao.

VĐV giải chạy đêm Hà Nội sải bước qua Nhà Hát Lớn. Ảnh: VnExpress Marathon

Sau đó runner có thể trở về khách sạn để ngủ bù và giãn cơ nhẹ. Nếu còn thời gian trước khi rời Hà Nội, ghé Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hoặc dạo hồ Trúc Bạch, các điểm gần trung tâm, không cần di chuyển xa, phù hợp với trạng thái sau race.

Trước khi về, có thể mang theo cốm làng Vòng, trà sen hồ Tây hoặc bánh chả Tràng Tiền - những món đặc trưng của Hà Nội cuối thu, như một cách khép lại hành trình 48 giờ chạy và tận hưởng thành phố

Lan Anh