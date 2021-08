Tập thể dục lúc 2h sáng né phong tỏa

AustraliaCảnh sát Drummoyne xử phạt 4 người đàn ông 14.000 USD vì ra ngoài lúc 2h sáng giữa lệnh phong tỏa và giải thích rằng đang đi "tập thể dục".

Thông tin được Cảnh sát trưởng New South Wales Mick Fuller đưa ra trong cuộc họp báo hôm 19/8, khi công bố hàng trăm trường hợp bị xử phạt vì vi phạm quy định phong tỏa. Fuller cho biết trong số 800 phiếu phạt, có tới 500 trường hợp do "rời khỏi nhà mà không có lý do chính đáng".

"Tôi có thể nêu một ví dụ, 4 người đàn ông ở Drummoyne bị cảnh sát chặn lại lúc 2h sáng nay và đưa ra cái cớ là đang tập thể dục", Fuller nói.

Phát ngôn viên cảnh sát New South Wales sau đó xác nhận 4 người này bị phạt tổng cộng 14.000 USD vì vi phạm quy định phong tỏa.

Nữ cảnh sát New South Wales nói chuyện với những người xếp hàng chờ tiêm vaccine Covid-19 tại Sydney hôm 16/8. Ảnh: AFP.

"Khi bị cảnh sát tiếp cận, 4 người đàn ông ở Henley Marine Drive, Drummoyne, tỏ ra hung hăng và nói rằng họ sống cùng nhau, chỉ đang ra ngoài tập thể dục", phát ngôn viên cho biết.

Ba trong số 4 người đàn ông sau đó được xác định sinh sống ở Yagoona, trong khi người còn lại chỉ sống gần đó. Tất cả 4 người, trong độ tuổi 28-41, sau đó nhận vé phạt và được hướng dẫn quay về nhà.

Bất chấp nhiều tuần áp phong tỏa, bang New South Wales vẫn ghi nhận hơn 640 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Australia từ ngày 16/8 đã triển khai thêm 200 binh sĩ hỗ trợ cảnh sát thực thi lệnh phong tỏa ngăn nCoV lây lan tại bang New South Wales. Nước này hiện ghi nhận hơn 42.200 ca nhiễm và hơn 970 ca tử vong do virus.

Ngọc Ánh (Theo 9News)