Ca nCoV tăng kỷ lục, Australia tăng tiền phạt vi phạm phong tỏa

Cảnh sát bang New South Wales có thể phạt 3.700 USD với người vi phạm lệnh phong tỏa, trong bối cảnh ca nhiễm hàng ngày liên tục tăng kỷ lục.

Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian hôm nay công bố mức phạt 5.000 AUD (3.700 USD) với những người vi phạm quy định phong tỏa hoặc nói dối trong quá trình truy vết tiếp xúc. Mức phạt cho hình thức vi phạm này trước đó vào khoảng 1.000 AUD (740 USD).

Khoản phạt 3.000 AUD cũng được áp dụng với những người đến vùng nông thôn mà không có giấy phép của giới chức. Giấy phép chỉ được cấp cho một số lý do nhất định như công việc, kiểm tra tài sản hoặc sửa chữa gấp nhà ở.

Cảnh sát tuần tra ga tàu ở trung tâm thành phố Sydney hôm 12/8. Ảnh: Reuters.

Người dân ở những khu vực chưa bị phong tỏa cũng được yêu cầu ở nhà trong 7 ngày tới. Đám cưới và lễ tang được tổ chức vào ngày chủ nhật, trong khi toàn bộ trường học phải đóng cửa.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh bang New South Wales ghi nhận kỷ lục 466 ca lây nhiễm cộng đồng trong 24 giờ qua, vượt mức cao nhất là 390 trường hợp trước đó một ngày. Có thêm 4 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 14/8, nâng tổng số người chết trong đợt bùng phát dịch lần này tại New South Wales lên 42.

"Chúng ta phải chấp nhận rằng đây là tình trạng tồi tệ nhất mà New South Wales từng trải qua, cũng là tình trạng tồi tệ nhất mà Australia từng chứng kiến. Đây thật sự là một cuộc chiến, chúng ta hiểu rằng tất cả đang trong một cuộc chiến, nhưng chưa từng thấy mức độ như hiện nay", Thủ hiến Berejiklian cho hay.

Giới chức bang cho rằng thành phố Sydney sẽ khó lòng chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài 9 tuần vào ngày 28/8 như dự kiến, dù đã có những đề xuất nới lỏng hạn chế nếu tỷ lệ tiêm vaccine tăng và số ca nhiễm mới giảm. "Chúng ta sẽ vượt qua, nhưng tháng 9 và tháng 10 sẽ rất khó khăn", Thủ hiến Berejiklian nói thêm.

Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Australia Paul Zahra cho biết lệnh phong tỏa toàn bang New South Wales có thể gây sốc cho nhiều thị trấn và gây thiệt hại kinh tế khoảng 1,1 tỷ USD mỗi tuần.

Hai thành phố lớn nhất của Australia là Sydney và Melbourne đang áp lệnh phong tỏa, trong khi thủ đô Canberra hôm 13/8 lần đầu yêu cầu người dân làm việc tại nhà sau hơn một năm. Australia ghi nhận hơn 38.600 ca nhiễm và 952 ca tử vong, thấp hơn nhiều khu vực khác trên thế giới.

Vũ Anh (Theo Reuters)