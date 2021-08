Australia điều thêm binh sĩ siết phong tỏa Sydney

Australia sẽ điều thêm 200 binh sĩ hỗ trợ cảnh sát thực thi lệnh phong tỏa ngăn nCoV lây lan tại bang New South Wales từ tuần sau.

"Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị triển khai thêm 200 binh sĩ từ ngày 16/8 để hỗ trợ lực lượng cảnh sát bang New South Wales", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Australia cho biết ngày 12/8.

Trước đó, cơ quan này nhận được yêu cầu bổ sung nhân sự để hỗ trợ cảnh sát bang New South Wales giám sát thực thi lệnh cách ly tại nhà ở các vùng ngoại ô chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Covid-19.

Australia đã triển khai hơn 500 binh sĩ không vũ trang hỗ trợ cảnh sát giám sát việc tuân thủ hạn chế ngăn nCoV lây lan tại các khách sạn và sân bay ở Sydney và các vùng lân cận.

Binh sĩ và cảnh sát Australia bước ra từ đồn cảnh sát Fairfield ở vùng ngoại ô phía tây nam Sydney ngày 2/8. Ảnh: Reuters.

Bất chấp gần 7 tuần áp lệnh phong tỏa, bang New South Wales vẫn ghi nhận 390 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, chủ yếu tại thành phố Sydney. Bang này đã ghi nhận số ca nhiễm trên 300 trong liên tiếp 4 ngày qua. "Xu hướng này sẽ tiếp tục trong ít nhất vài ngày tới", thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cảnh báo.

Một số thị trấn thuộc bang New South Wales bị phong tỏa do nhiều người vi phạm lệnh hạn chế tại Sydney và làm lây lan nCoV. Một trong những khu vực đáng lo ngại nhất là thị trấn Walgett ở tây bắc bang New South Wales, nơi 80% dân số là thổ dân Australia. Giới chức Australia luôn lo ngại nguy cơ bùng phát Covid-19 trong cộng đồng thổ dân bản địa, nơi điều kiện y tế còn hạn chế.

Nội các Australia dự kiến họp vào cuối ngày 13/8 trong bối cảnh lo ngại đợt bùng phát liên quan biến chủng Delta tại bang New South Wales có thể lan sang các khu vực khác, trong khi Australia mới tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 25% dân số trên 16 tuổi.

Hai thành phố lớn nhất của Australia là Sydney và Melbourne đang áp lệnh phong tỏa, trong khi thủ đô Canberra từ ngày 13/8 lần đầu yêu cầu dân chúng làm việc tại nhà sau hơn một năm.

Australia ghi nhận hơn 38.000 ca nhiễm và 948 ca tử vong, thấp hơn nhiều khu vực khác trên thế giới. Bang Victoria ngày 13/8 báo cáo 15 ca nhiễm cộng đồng mới, tất cả đều ở thành phố Melbourne, số ca nhiễm mới một ngày trước đó là 21.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)