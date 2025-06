Tập đoàn HP muốn mở rộng chuỗi cung ứng ở Việt Nam

HP - tập đoàn chuyên sản xuất máy tính, máy in của Mỹ - muốn mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, với giá trị xuất khẩu hàng năm 2-3 tỷ USD.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 20/6, ông Antoine Colin, Phó chủ tịch cấp cao, phụ trách toàn cầu về chuyển đổi số và chuỗi cung ứng của Tập đoàn HP (Mỹ) khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng mà họ tin tưởng sẽ thành công. Ông đánh giá Việt Nam đang cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và có cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhà máy của HP tại Việt Nam đã hoàn thành và đi vào hoạt động trong 6 tháng. Theo ông Antoine Colin, hiện hãng hợp tác với hơn 40 đối tác cung ứng và muốn tăng sản lượng tại Việt Nam với giá trị xuất khẩu lên 2-3 tỷ USD. HP dự kiến tăng sản xuất máy tính cá nhân, máy in, đồng thời mở rộng sang các sản phẩm, công nghệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như laptop tích hợp AI.

Họ cũng muốn xây dựng hệ sinh thái đồng bộ tại Việt Nam, gồm hạ tầng, công nghệ, nhân lực và linh kiện nội địa, chuỗi cung ứng linh hoạt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Antoine Colin - Phó chủ tịch cấp cao, phụ trách toàn cầu về chuyển đổi số và chuỗi cung ứng của Tập đoàn HP (Mỹ), ngày 20/6. Ảnh: VGP

HP Inc. (1939) là công ty công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực máy tính cá nhân, máy in và máy in 3D với doanh thu 55 tỷ USD. HP Việt Nam được thành lập năm 1996, văn phòng đặt tại TP HCM và hiện có gần 100 nhân viên.

Năm nay, Việt - Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tiếp tục triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động hợp tác đầu tư, đóng góp hiệu quả của HP với kinh tế Việt Nam và quan hệ song phương. Ông đề xuất HP mở rộng đầu tư và khẳng định Chính phủ cam kết tạo mọi thuận lợi, cải cách thể chế, để các nhà đầu tư nước ngoài, gồm Mỹ, đầu tư kinh doanh hiệu quả.

Cũng tại cuộc gặp, phía HP đã nêu và Thủ tướng ghi nhận đề xuất của công ty liên quan tới vấn đề thuế nhà thầu nước ngoài. Thủ tướng cho biết Quốc hội, Chính phủ đang tiếp tục ban hành các luật, nghị quyết để xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên tinh thần sát thực tế, phù hợp thông lệ quốc tế.

Hôm 14/6, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ đầu tháng 10. Chính phủ đang xây dựng các văn bản hướng dẫn, trong đó có quy định về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp với nhà thầu nước ngoài. Việc này đảm bảo không đánh thuế trùng trên cùng một khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế và hoạt động doanh nghiệp.

Việt - Mỹ đang đàm phán hiệp định song phương về thương mại đối ứng. Ông đề nghị HP có tiếng nói với phía Mỹ nhằm có chính sách thuế quan phù hợp với cả hai bên.

Đáp lại, Phó chủ tịch HP tin tưởng hai nước sẽ tìm ra giải pháp về thuế quan tốt cho cả hai bên. "HP sẽ ủng hộ Việt Nam trong quá trình thương lượng", ông nói.

Phương Dung